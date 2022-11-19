2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Girne ve Güzelyurt'ta dün gece meydana gelen ve kazaya karışan 3 araç sürücüsünün de alkollü olduğu belirlenen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 2 araç sürücüsü tutuklandı.
-Girne'de alkollü sürücünün kullandığı araç, park halindeki araca çarptı
-Güzelyurt'ta alkollü sürücü motosiklete çarptı, 2 yaralı
Güzelyurt'ta saat 23:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Lemar Süpermarket önlerinde meydana gelen kazada ise, Yasin Tuş (E 24), 144 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MA 983 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçince o esnada sağ şerit içerisinde, 112 mlgr alkolü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden Muhammet Sefa Kalay (E-20) yönetimindeki 18 AAN 659 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Sefa Kalay ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ceren Çelebi (K-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından gözetim altına alınırken MA 983 plakalı araç sürücüsü Yasin Tuş tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.