2. Cumhurbaşkanı Talat, Kebapçıoğlu ve Kemal’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesaj yayınladı

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak,Zehra Kebapçıoğlu ve İsmail Kemal'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesaj yayınladı.
İşte o paylaşımları;
Zehra Kebapçıoğlu’nu, Zehrabamızı, acılarımızla son yolculuğuna uğurladık. Işıklar içinde uyusun. O bir mücadele kadınıydı, yoldaşımızdı... Yakınlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun.
Sevgili arkadaşımız, İsmail Kemal’ı kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. KÖGEF’in kuruluşundaki yoldaşlığımız yanısıra, sonrasında da hep dost olduk. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dilerim. Işıklarda uyusun.
Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 19:24