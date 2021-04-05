Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçmiş yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran 2 gönüllünün verdiği kök hücre 2 hastaya umut oldu.
Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olan 2 gönüllü bağışçı Osman Uysal ve Doğa Miralay, Ocak ve Mart aylarında uyum gösterdikleri hastalar için kök hücre bağışı yapmışlardı.
Gürel şöyle devam etti:
“2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde kendi ülkemizdeki genelde ise dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz”