2 ithal 6 da yerli üründe zirai ilaç kalıntısına rastlandı

İthal ve yerli ürünlerde yapılan analizlerde, 2 ithal, 6 da yerli numunede limit üstü zirai ilaç kalıntısına rastlandı.
Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, 28 Haziran- 04 Temmuz döneminde, ithal ürünlerden alınan 26 numuneden, 2’sinde limit üstü ilaca rastlandı. SVS Tic. Ltd. ait şeftali ve Nuri Ersoy Ltd‘e ait Kiraz numunelerinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.
Domates, maydanoz, molehiya, acur, patlıcan, fasulye, salatalık, biber, pırasa marul ve kereviz parsellerinden alınan 32 numuneden 6’sında limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı belirtildi.
Mağusa’da Domates üretimi yapan Zahide Yıldırım ve Hasan Kesen’ in ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu; Zümrütköy’ de Ayvasarı Fasulye üretimi yapan Güllü Tebrekan’ın ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanılmasından dolayı ürünün imha edildiği;
Cengizköy’de 3 ayrı parselde Ayvasarı Fasulye üretimi yapan Barış Özdemir’in ürünlerinden alınan ikinci numunelerde de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.
Mağusa’da Domates üretimi yapan Bayram Sunal’ın ve Yuvacık’ ta molehiya üretimi Yapan Ali Arslan’ın ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadının bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulduğu, bu hafta alınan numunelerin analiz sonuçlarının temiz çıkmasıyla ürünlerin hasadına izin verildiği kaydedildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Orc Foods
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
2
|
Orc Foods
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
3
|
Orc Foods
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
4
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
8
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
9
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
10
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
11
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
13
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
14
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
İmha
|
15
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
17
|
Halil Kasap
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
18
|
Halil Kasap
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
19
|
Halil Kasap
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
20
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
21
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
22
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
İmha
|
23
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
24
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
25
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
26
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Yemi Geliş.
|
Temiz
|
27
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Yemi Std.14
|
Temiz
|
28
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi
|
Temiz
|
29
|
Ali Arslan
|
Yuvacık
|
Molehiya
|
Temiz (2.Alım)
|
30
|
Ayşe Canlısoy
|
Güzelyurt
|
Domates
|
Temiz
|
31
|
Rüstem Canlısoy
|
Güzelyurt
|
Acur
|
Temiz
|
32
|
Hüseyin Cankurt
|
Aydınköy
|
Maydanoz
|
Temiz
|
33
|
Erdal Fabrikacı
|
Güneşköy
|
Mor Patlıcan
|
Temiz
|
34
|
Güllü Tebrekan
|
Zümrütköy
|
Ayvasarı Fasulye
|
İmha
|
35
|
Mustafa Yıldırım
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
36
|
Halil Ünver
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
37
|
Ahmet Kocabaş
|
Mağusa
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
38
|
Bayram Sunal
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz (2.Alım)
|
39
|
Zahide Yıldırım
|
Mağusa
|
Domates
|
Limit Üstü
|
40
|
Hasan Kesen
|
Mağusa
|
Domates
|
Limit Üstü
|
41
|
Mustafa Telli
|
Mağusa
|
Pırasa
|
Temiz
|
42
|
Mustafa Telli
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
43
|
Barış Özdemir (1.parsel)
|
Cengizköy
|
Ayvasarı Fasulye
|
Limit Üstü (2. Alım)
|
44
|
Barış Özdemir (2.parsel)
|
Cengizköy
|
Ayvasarı Fasulye
|
Limit Üstü (2. Alım)
|
45
|
Barış Özdemir
|
Cengizköy
|
Ayvasarı Fasulye
|
Limit Üstü (2. Alım)
|
46
|
Altay Çoban
|
Serdarlı
|
Molehiya
|
Temiz
|
47
|
Turgay Çoban
|
Serdarlı
|
Molehiya
|
Temiz
|
48
|
Şeref Çoban
|
Serdarlı
|
Molehiya
|
Temiz
|
49
|
Sinem Kardana
|
Karşıyaka
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
50
|
Eşref Özbilgili
|
Karşıyaka
|
Domates
|
Temiz
|
51
|
Sinem Kardana
|
Karşıyaka
|
Marul
|
Temiz
|
52
|
Muhlis Yasak
|
Gelincik
|
Patlıcan
|
Temiz
|
53
|
Muhlis Yasak
|
Gelincik
|
Biber
|
Temiz
|
54
|
Hasan Nurçin
|
Gelincik
|
Domates
|
Temiz
|
55
|
Halil Alevkayalı
|
YeniErenköy
|
Biber
|
Temiz
|
56
|
Halil Alevkayalı
|
YeniErenköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
57
|
Halil Alevkayalı
|
YeniErenköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
58
|
Halil Alevkayalı
|
YeniErenköy
|
Kereviz
|
Temiz
|
59
|
Halil Alevkayalı
|
YeniErenköy
|
Marul
|
Temiz
|
60
|
Halil Alevkayalı
|
YeniErenköy
|
Maydanoz
|
Temiz