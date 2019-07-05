2 ithal 6 da yerli üründe zirai ilaç kalıntısına rastlandı

2 ithal 6 da yerli üründe zirai ilaç kalıntısına rastlandı

İthal ve yerli ürünlerde yapılan analizlerde, 2 ithal, 6 da yerli numunede limit üstü zirai ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, 28 Haziran- 04 Temmuz döneminde,  ithal ürünlerden alınan 26 numuneden, 2’sinde limit üstü ilaca rastlandı. SVS Tic. Ltd. ait şeftali ve Nuri Ersoy Ltd‘e ait Kiraz numunelerinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.

Domates, maydanoz, molehiya, acur,  patlıcan, fasulye, salatalık, biber, pırasa marul ve kereviz parsellerinden alınan 32 numuneden 6’sında limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı belirtildi.

Mağusa’da Domates üretimi yapan Zahide Yıldırım ve Hasan Kesen’ in ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu; Zümrütköy’ de Ayvasarı Fasulye üretimi yapan Güllü Tebrekan’ın  ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanılmasından dolayı ürünün imha edildiği;

Cengizköy’de 3 ayrı parselde Ayvasarı Fasulye üretimi yapan Barış Özdemir’in ürünlerinden alınan ikinci numunelerde de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.

Mağusa’da Domates üretimi yapan Bayram Sunal’ın ve Yuvacık’ ta molehiya üretimi Yapan Ali Arslan’ın ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadının bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulduğu, bu hafta alınan numunelerin analiz sonuçlarının temiz çıkmasıyla ürünlerin hasadına izin verildiği kaydedildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Orc Foods

İthal

Şeftali

Temiz

2

Orc Foods

İthal

Nektarin

Temiz

3

Orc Foods

İthal

Kayısı

Temiz

4

Erkan Gök

İthal

Kiraz

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

8

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

9

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

10

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

11

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

İmha

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

17

Halil Kasap

İthal

Kayısı

Temiz

18

Halil Kasap

İthal

Şeftali

Temiz

19

Halil Kasap

İthal

Kiraz

Temiz

20

Köşe Tic Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

21

Köşe Tic Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kiraz

İmha

23

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

24

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

25

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

26

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Geliş.

Temiz

27

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Std.14

Temiz

28

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi

Temiz

29

Ali Arslan

Yuvacık

Molehiya

Temiz (2.Alım)

30

Ayşe Canlısoy

Güzelyurt

Domates

Temiz

31

Rüstem Canlısoy

Güzelyurt

Acur

Temiz

32

Hüseyin Cankurt

Aydınköy

Maydanoz

Temiz

33

Erdal Fabrikacı

Güneşköy

Mor Patlıcan

Temiz

34

Güllü Tebrekan

Zümrütköy

Ayvasarı Fasulye

İmha

35

Mustafa Yıldırım

Mağusa

Salatalık

Temiz

36

Halil Ünver

Mağusa

Domates

Temiz

37

Ahmet Kocabaş

Mağusa

Sivri Biber

Temiz

38

Bayram Sunal

Mağusa

Domates

Temiz (2.Alım)

39

Zahide Yıldırım

Mağusa

Domates

Limit Üstü

40

Hasan Kesen

Mağusa

Domates

Limit Üstü

41

Mustafa Telli

Mağusa

Pırasa

Temiz

42

Mustafa Telli

Mağusa

Maydanoz

Temiz

43

Barış Özdemir (1.parsel)

Cengizköy

Ayvasarı Fasulye

Limit Üstü (2. Alım)

44

Barış Özdemir (2.parsel)

Cengizköy

Ayvasarı Fasulye

Limit Üstü (2. Alım)

45

Barış Özdemir

Cengizköy

Ayvasarı Fasulye

Limit Üstü (2. Alım)

46

Altay Çoban

Serdarlı

Molehiya

Temiz

47

Turgay Çoban

Serdarlı

Molehiya

Temiz

48

Şeref Çoban

Serdarlı

Molehiya

Temiz

49

Sinem Kardana

Karşıyaka

Kapya Biber

Temiz

50

Eşref Özbilgili

Karşıyaka

Domates

Temiz

51

Sinem Kardana

Karşıyaka

Marul

Temiz

52

Muhlis Yasak

Gelincik

Patlıcan

Temiz

53

Muhlis Yasak

Gelincik

Biber

Temiz

54

Hasan Nurçin

Gelincik

Domates

Temiz

55

Halil Alevkayalı

YeniErenköy

Biber

Temiz

56

Halil Alevkayalı

YeniErenköy

Salatalık

Temiz

57

Halil Alevkayalı

YeniErenköy

Patlıcan

Temiz

58

Halil Alevkayalı

YeniErenköy

Kereviz

Temiz

59

Halil Alevkayalı

YeniErenköy

Marul

Temiz

60

Halil Alevkayalı

YeniErenköy

Maydanoz

Temiz

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