2 kaza, 1 ağır yaralı...

Polis, bugünün ilk saatlerinde 2 ayrı trafik kazası yaşandığını duyurdu.

Kazalar ile ilgili Polis basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"04.08.2023 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Ahmet Ersin ŞANVERDİ (E-25) yönetimindeki KM 146 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp aracının ön kısmı ile sokak levhasına çarptıktan sonra su kuyusuna ait betona çarpmıştır. Çarpmadan sonra kontrolsüzce savrulan KM 146 plakalı araç Erdener Garaja ait park alanı içerisinde park halinde bulunan dört ayrı araca ve çiçekliklere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan KM 146 plakalı araç sürücüsü Ahmet Ersin ŞANVERDİ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

"04.08.2023 tarihinde, saat 00:40 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Abdullah Can KOÇ (E-23), 90 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GE 636 plakalı salon araç ile Metehan Çemberine doğru seyrettiği sırada çembere geldiğinde o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve çemberi dönen araçlara öncelik vermek için duran Ceydanur GÖK (K-25) yönetimindeki GY 900 plakalı salon aracın arka kısmına çarptıktan sonra çember üzerine çıkıp durmuştur. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan GY 900 plakalı araç sürücüsü Ceydanur GÖK kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. GE 636 plakalı araç sürücüsü Abdullah Can KOÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."