2 kişi hakkında yasal işlem

2 kişi hakkında yasal işlem
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Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün gece ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 2 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

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UYUŞTURUCU TASARRUF EDEN KİŞİ TUTUKLANDI
 İskele Bahçeler sahilinde dün öğlen saatlerinde M.B’nin (E-41) aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahsın tutuklandığı soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. 

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