2 kişi hakkında yasal işlem

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün gece ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 2 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.



UYUŞTURUCU TASARRUF EDEN KİŞİ TUTUKLANDIİskele Bahçeler sahilinde dün öğlen saatlerinde M.B’nin (E-41) aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahsın tutuklandığı soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.