2 kişi hayatını kaybetti, yine yüksek vaka sayısı açıklandı...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları

2 kişi hayatını kaybetti, yine yüksek vaka sayısı açıklandı...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları
banner83
banner80

KKTC'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 2 ölüm daha gerçekleşti. Bakanlık, son 24 saatte yapılan testleri ve günlük Kovid 19 rakamlarını kamuoyu ile şöyle paylaştı:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.300 olup, 711 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş,  983 kişi taburcu edilmiştir. 

340 kişi Lefkoşa, 155 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 28 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.300     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 711  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 711   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 983  

Bugün Kaybedilen Hasta:  2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.911.696    

banner69
Toplam Vaka Sayısı: 41.702      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 35.909  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5650   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5582   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 580       
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 498     

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6426    

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107846" 

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022, 19:52
banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿