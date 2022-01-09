2 kişi hayatını kaybetti, yine yüksek vaka sayısı açıklandı...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları

KKTC'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 2 ölüm daha gerçekleşti. Bakanlık, son 24 saatte yapılan testleri ve günlük Kovid 19 rakamlarını kamuoyu ile şöyle paylaştı:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.300 olup, 711 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 983 kişi taburcu edilmiştir.

340 kişi Lefkoşa, 155 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 28 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

9 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.300

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 711

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 711

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 983

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.911.696

Toplam Vaka Sayısı: 41.702

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 35.909

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5650

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5582

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 580

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 498

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6426

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107846"

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022, 19:52