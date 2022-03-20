2 kişi hayatını kaybetti...KKTC'de bugünkü Covid 19 rakamları

2 kişi hayatını kaybetti...KKTC'de bugünkü Covid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin vefat ettiği son 24 saatte KKTC'de günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.176 olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 400  kişi taburcu edilmiştir. 

265 kişi Lefkoşa, 92 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

20 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.176  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 551          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400      

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.196.379   
      
Toplam Vaka Sayısı: 77.122              

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.294     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4621
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4574  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 208   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 183   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1930        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137167  

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022, 19:26
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