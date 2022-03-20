2 kişi hayatını kaybetti...KKTC'de bugünkü Covid 19 rakamları

Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin vefat ettiği son 24 saatte KKTC'de günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.176 olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 400 kişi taburcu edilmiştir.
265 kişi Lefkoşa, 92 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
20 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.176
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 551
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Toplam Vaka Sayısı: 77.122
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.294
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4621
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4574
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 208
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 183
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1930
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137167Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022, 19:26