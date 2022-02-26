2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte KKTC'de 433 vaka...

2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte KKTC'de 433 vaka...
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Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatteki Kovid 19 rakamlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.272 olup, 423 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 510 kişi taburcu edilmiştir. 

168 kişi Lefkoşa, 98kişi Girne, 100 kişi Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

26 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.272 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 423 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 423             

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 510      

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.836.027 
      
Toplam Vaka Sayısı: 67.494        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.301            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4003        
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3952    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 206       

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3243       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131307" 

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