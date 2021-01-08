2. Olağan Kurultay yapılıyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) 2. Olağan Kurultayı yarın Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) toplanacak.

TKP-YG Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ertelenen kurultay saat 17.00’de başlayacak. Kurultayda genel başkan seçiminin yanı sıra parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve yüksek denetim kurulu seçimleri yapılacak.

Kurultay gündeminde, partinin kısa isim düzenlemesini içeren tüzük değişikliği maddesi de bulunuyor.

Kurultay, salgın nedeniyle önlemler alınarak gerçekleştirilecek.