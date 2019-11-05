2 yayaya çarpıp kaçtı

Girne'de bir araç, yaya olarak yolun karşısına gecmeye çalışan san 70 yaşındaki Resat Dogruöz ve 56 yaşındaki Ufuk Dogruöz'e carptı.

İki yaya da kaza sonucu yaralanırken araç sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kazada yaralanan Reşat Doğruöz Burhan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada diğer bir yaralı olan Ufuk Doğruöz ise ayakta tedavi edildi.

İki yayaya carpıp olay yerinden kacan şahsın HV 230 plakalı araç surucusu Afitap Özkemal (K-70) olduğu tespit edildi.

Olay güvenlik kamerasından görüntülendi.