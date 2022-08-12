2 yerli ürünün hasadı durduruldu

2 yerli ürünün hasadı durduruldu
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Tarım Dairesi 5-11 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı, 2 yerli ürünün hasadı durduruldu.

İthal ürünlerden 32 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Yerli ürünlerde 16 numunede 14 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edilen 2 ürüne rastlandı.

Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Parmak Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Aslanköy sakini Nurettin Güçkan’a ait Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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