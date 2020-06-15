“2. Yeşil Lefkoşa yarışması” için son başvuru tarihi 10 temmuz

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl “Yeşil Lefkoşa” ismi ile beş kategoride ilk kez düzenlediği ve bu yıl kapsam ile organizasyon olarak genişletilmiş şekliyle yeniden düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 10 Temmuz olarak açıklandı.

Koronavirüs pandemi sürecinde iki aya yakın evlerinde kalan Lefkoşa halkının özenle yaşam alanlarını güzelleştirme yönünde emek harcamaya devam etmesini ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilecek yarışmada “En güzel bahçe”, “En Güzel Balkon / Teras / Çatı” ve “En Güzel Hobi Bahçesi” seçimi gerçekleştirilecek.

AMAÇ, YAŞANILAN ÇEVREYE SAHİP ÇIKMAK VE ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın konusu şehrin yeşil dokusunu geliştirmek, yeşili ve bitkisel dokuyu sürdürülebilir kılmak, insanların bitkilerle huzur içinde yaşamasını teşvik etmek, yaşanılan çevreye sahip çıkmak, yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak şeklinde belirlendi.

Açıklamada, hedefin, LTB sınırları içerisinde yaşayan yurttaşların çevre bilincinin arttırılması ve daha güzel bir çevreye birlikte katkı konulması olduğu vurgulandı.

JÜRI ÜYELERİ

2. Yeşil Lefkoşa Yarışması jürisi, LTB adına Başkan, Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü, Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü, Müdür Muavini, Peyzaj Mimarları Odası temsilcisi ve Ziraat Mühendisleri odası temsilcisinden oluşuyor.

Juri danışmanlığını ise LTB Park Bahçeler Şubesi’nden Peyzaj Mimarı ile Ziraat Mühendisi ve Peyzaj Mimarları Odası’sından Kentsel Tasarımcı yapacak.

BAŞVURULAR LTB FACEBOOK SAYFASI VE WHATSAPP’TAN YAPILABİLECEK

Bu yıl düzenlenecek yarışma, yapılacak başvuruların jüri tarafından değerlendirilmesi esasına göre olacak. 14 Mayıs Perşembe günü başlayan başvurular 10 Temmuz Cuma günü sona erecek. Başvurular online olarak LTB Facebook sayfasından veya 0548 863 0582 numaralı WhatsApp hattından yapılabilecek.

Çekilecek fotoğraflarla katılınabilecek yarışma ile ilgili tüm detaylara www.lefkosabelediyesi.org adresinden ulaşılabilecek.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

En Güzel Ev Bahçesi

Birincilik Ödülü

LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 1000 TL’lik ürün tedariği

Halil Efendi’nin Bahçesi 750 TL Hediye Çeki

Greensense Landscape Ltd. 1 Aylık Bahçe Bakımı

İkincilik Ödülü

LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 750 TL’lik ürün tedariği

Halil Efendi’nin Bahçesi 500 TL Hediye Çeki

Greensense Landscape Ltd. 2 seferlik Bahçe Bakımı

Üçüncülük Ödülü

LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 500 TL’lik ürün tedariği

Biren Tarım 250 TL Fide Hediye Çeki

Greensense Landscape Ltd. 1 seferlik Bahçe Bakımı

En Güzel Balkon / Teras / Çatı Bahçesi

Birincilik Ödülü

LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 1000 TL’lik ürün tedariği

Halil Efendi’nin Bahçesi 750 TL Hediye Çeki

İkincilik Ödülü

LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 750 TL’lik ürün tedariği

Halil Efendi’nin Bahçesi 500 TL Hediye Çeki

Üçüncülük Ödülü

LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 500 TL’lik ürün tedariği

Biren Tarım 250 TL Hediye Çeki

En Güzel Hobi Bahçesi

Birincilik ödülü

LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 1000 TL’lik ürün tedariği

Halil Efendi’nin Bahçesi 750 TL Hediye Çeki

Greensense Landscape Ltd. 1 Zirai Danışmanlık

İkincilik Ödülü

LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 750 TL’lik ürün tedariği

Halil Efendi’nin Bahçesi 500 TL Hediye Çeki

Greensense Landscape Ltd. 1 Zirai Danışmanlık

Üçüncülük ödülü

LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 500 TL’lik ürün tedariği

Biren Tarım 250 TL fide Hediye Çeki

Greensense Landscape Ltd. 1 Zirai Danışmanlık