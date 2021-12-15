20 bin metrekarelik Kızılbaş Parkı, Lefkoşa’ya yeni ve rahat bir nefes aldıracak

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Kızılbaş bölgesinde yapımı devam eden parkı ile bir yeşil alanı daha başkent Lefkoşa’ya kazandırıyor. LTB,toplam 20.000 metrekarelik bir alan içerisinde, 6.000 metrekare yeşil alan, çocuk oyun ve aktivite alanı, 500 metre koşu ve yürüyüş parkuruna sahip olacak Kızılbaş Parkı ile ilgili çalışmaları aralıksız olarak sürdürürken park hem Lefkoşa’nın huzurlu ve doğal bir ortam ihtiyacını karşılayacak, hem de şehre ve şehrin sakinlerine yeni bir rahat nefes alma imkanı sağlayacak. Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği ve hem şehrin içerisinde yeşil bir alan yaratacak hem de mini bir orman hissiyatı uyandıracak Kızılbaş Parkı’nın yapımında tamamı ile doğayla uyumlu malzemeler kullanılıyor. Sporsever Lefkoşalılar da Kızılbaş Parkı’nda keyifle spor yapabilecek

LTB,Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alanı, Kızılbaş Parkı’na dönüştürerek, şehre kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken Kızılbaş Parkı sayesinde şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecek olan Lefkoşalılar, hem yürüyüş yollarını hem de basketbol ve voleybol sahalarını kullanma şansına sahip olup keyifle spor yapabilecekler. Ayrımsız tüm bireylerin erişimine uygun tasarım

Ayrımsız tüm bireylerin erişimine uygun olarak tasarlanan Kızılbaş Parkı’nda Lefkoşalılar sosyalleşirken, parkın dokusuna ve atmosferine uygun olarak estetik bir anlayışla tasarlanmış kafe ve büfelerde de ülke ve dünya mutfağından lezzetlerle buluşabilecekler. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ile benzersiz bir yeşil alana sahip olacak park için LTB çalışmalarını sürdürürken bu çerçevede toplam 280 Bin TL’lik fidan ve ağaç dikimi ile yeşillendirme amaçlı çiçek ve fide ekilerek 3.600 metrekare alan çimlendirilecek. LTB ile Grand Pasha Lefkoşa arasında varılan karşılıklı anlaşma ile otelin katlı otopark yapımı için Orman Dairesi’nden aldıkları izin çerçevesinde kesilecek ağaçlar yerine Kızılbaş Parkı’na sosyal sorumluluk kapsamında fidan,ağaç, çiçek ve fide ekilecek.