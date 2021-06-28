20 kişi hakkında yasal işlem

20 kişi hakkında yasal işlem
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 Ülke genelinde dün ve bugün 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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