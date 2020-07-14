20 Temmuz'a özel tarih damgası

Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, giden ve gelen gönderilere özel tarih damgası tatbik edileceği bildirildi.

Posta Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 17 Temmuz Cuma günü Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne özel tarih damgası tatbik edileceği belirtildi.