20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlanacak

Kıbrıs tarihinin dönüm noktalarından 20 Temmuz 1974’teki Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Garantörlük haklarını kullanan Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümü tören ve etkinlikleri, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapılacak.

Bakanlar Kurulu kararıyla “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

Kutlama programı Pazar günü saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den konuşmasıyla başlayacak.

ETKİNLİKLER 19 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri 19 Temmuz Pazar günü saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

BOĞAZ ŞEHİTLİĞİNDE TÖREN

19 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıt özel defterini imzalamasıyla son bulacak.

DR. FAZIL KÜÇÜK ANITI’NDA TÖREN

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören ise 18.30’da başlayacak.

Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve anıt özel defteri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanacak.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’ndaki tören, anıt inşaatı nedeniyle TMT Anıtı’nda yapılacak. Saat 19.00’da başlayacak törende anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından anıt özel defteri imzalanacak.

20 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNKÜ İLK TÖREN LEFKOŞA ATATÜRK ANITI’NDA

20 Temmuz Pazartesi ise Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlanacak.

LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de kutlama töreni yapılacak. 20 Temmuz Pazartesi günü saat 08.50’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erecek.

DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI’NDAKİ GEÇİT TÖRENİ

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni de saat 09.30’da başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacak tören, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşmaların ardından resmi geçit ile tamamlanacak.

İLÇELERDEKİ TÖRENLER…

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46’ncı yıl dönümü, ilçelerde de törenlerle kutlanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.25’te yapılacak. Anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşuyla İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de kaymakam, komutan ve belediye başkanının askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması, konuşmalar, şiirlerin okunması ve halk dansları gösterilerinin ardından tören geçişiyle sona erecek.

GİRNE… ÇIKARMA PLAJI’NDA DENİZE ÇELENKLER BIRAKILACAK

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören saat 08.20’da Alsancak’ta Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Törende, denize çelenkler bırakılacak, Adaya bayrak çıkarılacak, meşalenin yakılmasının ardından, 21 pare top atışı yapılacak.

KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından bayrakların teslimi yapılacağı tören, İstiklal Marşı’nın okunması, meşalelerin yakılması, adadaki meşaleden alınan ateşin karaya çıkartılması, meşalenin Lefkoşa’ya götürülmek üzere GAÜ öğrencileri tarafından teslim alınması, 21 pare top atışı ve Karaoğlanoğlu Şehitliği ziyaret ile tamamlanacak.

GİRNE ATATÜRK ANITI ÖNÜNDEKİ TÖREN

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 15.30’da başlayacak.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması, askeri birlikler, okullar ve halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiirler ve resmigeçit ile son bulacak.

İSKELE

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak. Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunu, İstiklal Marşı’nın okunması ve tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanması izleyecek. Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi, horon gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde, saat 18.00’de başlayacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunarak bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

18.15’te ise Müze önündeki tören başlayacak. Tören birliklerinin denetlenmesinin ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, ve tören resmi geçitle sona erecek.

AKDOĞAN

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da gerçekleştirilecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve şiir okunması ardından tamamlanacak.

ALAMİNYO ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİ 21 TEMMUZ’DA

Alaminyo Şehitleri 21 Temmuz Salı günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Tören, Değrmenlik Lisesi öğrencilerinden günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlanacak.

TUZLA ŞEHİTLERİ İÇİN TÖREN 23 TEMMUZ’DA

Tuzla Şehitleri 23 Temmuz Perşembe günü saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin konması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in konuşması ve dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle sona erecek.

YARIN BÜYÜK HAN’DA CEM KAFKAS KONSERİ VAR

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle kültürel-sanatsal etkinlikler de düzenleniyor.

Etkinlikler çerçevesinde Cem Kafkas yarın Büyük Han’da konser verecek. 21.00’de başlayacak konser seyircisiz şekilde yapılacak ve medya üzerinde canlı yayınlanacak.

MÜZE GEMİ AÇILIŞI…

20 Temmuz Pazartesi günü Girne Yeni Limanı Zafer Rıhtımında Müze Gemi açılışı gerçekleşecek. Açılış 11.30’da yapılacak.

AYDINCIK YAT RALLİSİ…

20 Temmuz nedeniyle bu yıl da Aydıncık Yat Rallisi gerçekleştirilecek. Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu'nun düzenlediği ralli çerçevesinde 20 Temmuz Pazartesi 08.30’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda etkinlik gerçekleştirilecek.

ÖRGE VOLKAN KONSERİ

21 Temmuz Salı günü 21.00’de BRTK bahçesinde Örge Volkan konseri düzenlenecek. Bayrak FM organizasyonuyla düzenlenen konser seyircisiz olacak ve medya üzerinden canlı yayınlanacak.

FEDERASYON ETKİNLİKLERİ

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla federasyon etkinlikleri de yapılacak.

Tekvando Federasyonu 20 Temmuz Barış Şenlikleri şampiyonası yarın Girne Avrasya Tekvando merkezinde saat 17.00’de başlayacak.

Cimnastik Federasyonu 2. Özgür Çocuk Cimnastik şöleni de yarın saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadyumunda yapılacak.

Triatlon Federasyonu Zafer Kupası Pazar günü Lefke Belediyesi Plajı’nda saat 07.00’de olacak.

Okçuluk Federasyonu 20 Temmuz Minik ve Süper Minikler Okçuluk Turnuvası 20 Temmuz Pazartesi Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Federasyonu tesisinde saat 16.00’da yapılacak.

Atletizm Federasyonu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol koşusu da 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da Alsancak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başlayacak, Girne Kordon Atatürk Büstü önünde sona erecek.



