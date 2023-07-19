20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümü...Dr. Küçük’ün anıt mezarında tören düzenlendi

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümü kapsamında Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarında tören düzenlendi.

Törende, Anıt Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesinin, fedakarlığının, azim ve kararlılığının unutulmayacağını kaydederek, “Kıbrıs Türk halkının yüreğinde sonsuza dek yaşayacaksınız” ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez" diyen Dr. Küçük’ün mücadelesinden ilham ve güç aldıklarını, Anavatan Türkiye ile yollarına devam ettiklerini belirten Tatar, “Devletten, egemenlikten, Anavatan Türkiye’den ve Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz” vurgusunda bulundu.

Dr. Küçük’ün anıt mezarında düzenlenen törene Tatar’ın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi adına 1’nci Müsteşar Özlem Demir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de törende hazır bulundu.

Muharip derneklerden, sivil toplum örgütlerinden, okullardan, kurum ve kuruluştan temsilcilerin de yer aldığı tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anıta çelenk sunmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal marşıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ni de imzaladı.

-Tatar: “Kıbrıs Türk halkının yüreğinde sonsuza dek yaşayacaksınız”

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük,

Kıbrıs Türk halkının en zor ve en karanlık günlerinde yaktığınız direniş meşalesinin aydınlattığı mücadele yolunda halkımıza önderlik ederek, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’na ulaşılmasını sağladınız. Mücadelenizi, fedakarlıklarınızı, azim ve kararlılığını unutmak asla mümkün değildir. Kıbrıs Türk halkının yüreğinde sonsuza dek yaşayacaksınız.

Bugün, kendi devletimizin çatısı altında ve kendi vatanımızda özgür ve egemen olarak yaşıyorsak bunları sizlerin mücadelesine, halkımızın direniş azmine, bu topraklar uğruna şehit düşen Mücahitlerimize ve Mehmetçiklerimize borçluyuz.

'Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez' deyişiniz ile mücadelenizden aldığımız ilham ve güçle Anavatan Türkiye ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Mutlu Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünde huzurunuzda bir kez daha belirtmek isterim ki, devletten, egemenlikten , Anavatan Türkiye’den ve Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Rahat uyuyunuz, ruhunuz şad olsun."