20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Lefke’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Gün nedeniyle Lefke’de iki ayrı tören düzenlendi.

İlk tören Kemal Özalper Şehitliği’nde yapıldı. Buradaki tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende daha sonra tören özel defteri imzalandı.

Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

Lefke’deki ikinci tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.Buradaki tören protokol sırasına göre Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstikal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende daha sonra protokol tarafından tören birlikleri denetlenerek halkın bayramı kutlandı. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.

Törende ilk söz alan 2.Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Mesut Çakmak,barış harekatı öncesinde Kıbrıslı Türklerin Rum saldırıları karşısında verdiği mücadele hakkında bilgiler vererek, bu mücadelenin Türk milletinin en ağır şartlarda bile hiçbir güce boyun eğmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kaymakamlık adına konuşan Lefke Gazi Lisesi Öğretmeni Reşat Yolaç da 20 Temmuz’un değerini herkesin iyi anlaması gerektiğine işaret ederek, bu tarihin Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tören, konuşmaların ardından şiir okunmasıyla sürdü. Resmi geçitle tören sona erdi