20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajları

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kurban Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Oğuz, mesajında şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizin önemli sembollerinden biri olan Kurban Bayramı, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlnmesi için bir vesiledir. Dayanışmanın, sevgi, saygı ve muhabbetin temelidir. Her bayram olduğu gibi bu bayram da mazlumların ve ihtiyaçlıların yanında olmak bizim önemli görevlerimiz arasında yer almalıdır. Yardımlaşma ve yardıma muhtaç olanlara böylesine bir günde yardım etmek çok önemlidir. Bayram boyunca vatandaşlarımızdan temennimiz Covid-19 kurallarına azami şekilde uymaları ve bayram sürecini kendilerini ve sevdiklerini koruyarak sağlıklı bir şekilde geçirmeleridir.

Bu duygularla tüm İslam âleminin Kurban Bayram’ını kutlar; sevginizi ve sevinçlerinizi paylaşarak Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde idrak etmenizi temenni ederim".

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

Dernek açıklamasında, sistemli ve örgütlü bir tedhişle 1955 yılında tanışan Kıbrıs Türkünün, kurucu ortağı olduğu devletten üç yıl içerisinde dışlandığı, özellikle 1963 ve 1974 yılları arasında da özgürlüğünün kısıtlandığı, yokluklar içerisinde gettolarda yaşamaya mahkum edildiği anlatıldı ve şunlar kaydedildi:

“Bu zaman zarfında her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Kıbrıs Türk Halkı'na en temel hakkı olan yaşam hakkını fazla gören Rum ve Yunan ikilisinin Enosis hayallerine daha çabuk ulaşmak için Yunanistan'da yapılan faşist darbenin uzantısı olarak Başpiskopos Makarios'u da devirmek suretiyle yerine faşist Nikos Sampson'u getirerek kurguladığı karanlık oyunu Anavatan Türkiye ve kahraman TSK, garantörlük hak ve yetkilerini kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı icra ettiği Barış Harekatıyla engelleyerek bozmuştur.

Barış Harekatıyla Kıbrıs Türk varlığını korumak için varoluş ve direnişin sembolü olan Mücahitle Mehmetçiğin omuz omuza mücadelesi nihayete ulaşarak, çekilen acılar ve katliamları sonlandırmıştır.

Anavatan Türkiye Kıbrıs Türkü için her türlü maddi ve manevi fedakarlığı göstermekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi gereğinde can vermekten de kaçınmamıştır. Kıbrıs için bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974'ün üzerinden bugün tam 47 yıl geçmiştir. Kıbrıs Türk'ü ve Anavatan'ın çözüm yönünde ortaya koyduğu iyi niyet ve irade Enosis hedefinden vaz geçmemiş olan Rum ve Yunanlılar tarafında karşılık bulmamıştır.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyecek olan Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğu bu günde tarih sahnesinde özne olarak da yerini aldığı belirtilen açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet’i Devleti ile Anadolu’daki Türk Halkı’nı temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Barış ve Özgürlük Bayramında KKTC Meclisine hitabına katılmayarak protesto edenler Anadolu’daki kardeşlerimize karşı vefasızlık ve saygısızlık örneği sergileyerek yüce milletimizle olan bağlarımız ve haklarımıza halel getirirken, Enosis hedeflerine ulaşma gayretlerinden zerre taviz vermeyen Rum ve Yunanlıları da sevindirmektedirler” denildi.

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Barış ve Özgürlük Bayramımız ile Mübarek Kurban Bayramını kutladığımız bu mutlu günde hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini koruyarak, halkımızı güven ve refah içerisinde geleceğe taşımaktır.

Bu vesileyle halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramını ile Kurban Bayramını kutlar, şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız silah arkadaşlarımızı rahmetle, gazilerimizi saygıyla anarız.”

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021, 08:56