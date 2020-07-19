20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajları

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “20 Temmuz 1974 yılında verilen mücadele ne kadar kıymetli ve manevi açıdan önemliyse, bugün KKTC’nin bağımsızlığının muhafaza edilmesi için verilecek mücadele de en az o kadar önemli ve kıymetlidir.” dedi.

Çavuşoğlu, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümünü idrak etmenin büyük coşkusu ve gururu içerisinde olduklarını, harekâtın, barışın, özgürlüğün, milli duruşun ve dayanışmanın simgesi olduğuna dikkat çekti.

“Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz edilemezdi” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının egemen ve özgür bir şekilde varlığını sürdürmesi için sahip olduğu hak ve çıkarları en üst düzeyde korumasına ve her şartta devletini yüceltmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Değerli halkımız; 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 46. yıl dönümünü idrak etmenin büyük coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz.

20 Temmuz, Bülent Ecevit'in, Rauf Denktaş'ın, Dr. Fazıl Küçük’ün, barış için hayatlarını feda eden şehitlerimizin ve bu uğurda canını ortaya koyan gazilerimizin dünyaya meydan okuyuşunun simgesi, Ada’da bağımsız bir devlet olan KKTC'nin ulusal egemenliğinin temelinin atıldığı ilk adımıdır.

Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz etmemiz mümkün değildi.

Bu yüzden, 20 Temmuz 1974 yılında verilen mücadele ne kadar kıymetli ve manevi açıdan önemliyse, bugün KKTC’nin bağımsızlığının muhafaza edilmesi için verilecek mücadele de en az o kadar önemli ve kıymetlidir.

Kıbrıs Türk halkı, geçmişin acı tecrübelerini bir kez daha yaşamamak ve egemen bir şekilde varlığını sürdürmek için sahip olduğu hak ve çıkarları en üst düzeyde korumalı ve her şartta devletine sahip çıkarak geleceğe taşımalıdır.

Bu bağlamda ülkesini seven, vatanına sahip çıkan, milli değerleri göz önünde bulunduran bir nesil yetiştirmenin, en asli görevimiz olduğunun bilinciyle hareket edecek ve bu doğrultuda adımlar atacağımızı belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum.”

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

“Kıbrıs Türk Halkı, uzun yıllar bu topraklarda özgürlüğü kısıtlanmış bir şekilde can ve mal güvenliği tehdit altında yaşamak zorunda bırakılmıştır” diyen Baybars, “çatışmaların gölgesinde çok zor günler geçirdik, belleklerimizden silinmeyecek unutulmaz dramlar yaşadık.” İfadesini kullandı.

Baybars mesajını şöyle sürdürdü

“O zor şartlardan bu günlere gelinmesinde onurlu ve haklı varoluş mücadelemizin öncülerinin çok büyük fedakarlıkları oldu. Bu onurlu mücadeleye yakışır şekilde ülkemizi dünden daha iyi bir noktaya, daha güzel yarınlara taşımak için çalışıyoruz.

Hamasi söylemlerle ve nutuklarla değil, özgür ve hür bireyler olarak bu topraklarda demokrasisi güçlü, adil, daha çağdaş, daha planlı büyüyen, daha refah bir devlet yaratmak için çalışmalıyız. Bizler için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin huzur içinde yatmasını sağlamak, bu memleketi seven her Kıbrıslı Türk’ün birinci görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerimle tüm halkımızın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim.”

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Oğuz mesajında, bugünün, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, 20 Temmuz Barış Harekatı’yla birlikte Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerine kavuştuğunu, Türkiye’nin desteğiyle zor günleri geride bıraktığını kaydetti.

Barış Harekatı’ndan bu yana geçen süreçte, Kıbrıs Türk halkının adada çözüme yönelik irade göstererek, cesaretli adımlar attığını anımsatan Oğuz, şöyle devam etti:

“Ne yazık ki çözüm yönündeki irade karşılık bulmadığı için pek çok tarihi fırsat kaçırılmıştır.

Barış Harekatı’nın 46’ncı yıl dönümünü kutladığımız bu günde adada kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşma yönündeki dileğimizi yinelemek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak için 1963’ten 1974’e kadar çok zorlu mücadeleler verdiğini ve 20 Temmuz Barış Harekatı ile can güvenliğini ve özgürlüğünü teminat altına aldığını kaydetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“20 Temmuz 1974, Rum-Yunan tarafının, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayaline son veren, Kıbrıs’ta Türklere ve Rumlara barış getiren, Yunan cuntasını ortadan kaldıran; KKTC Devleti’nin egemen varlığının temelinin atıldığı ; Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak varlığının geleceğe taşındığı tarihi bir gündür.

20 Temmuz Barış Harekatı’ndan bugüne kadar geçen 46 yılda Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin desteği ve iş birliğiyle her türlü haksız baskı ve izolasyona rağmen imkanları zorlayarak büyük gelişmeler sağlamıştır. Kıbrıs Türk halkı, Anadolu halkının sonsuz desteğini her zaman yanında hissetmekte ve Türkiye Cumhuriyeti ile ülkemizin sarsılmaz bağlarla bağlı ilişkilerinin önemini çok iyi bilmektedir.

Başta özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’na katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve Mücahitlerimize şükranlarımı iletir, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Kıbrıs Türkü’nün Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarım. "

ARIKLI

Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz her ne kadar Kıbrıs Türklüğüne özgürlük, barış ve huzur getirmişse ve bunun için Kıbrıs Türkleri tarafından bayram olarak kutlanıyorsa da, bu bayramın aslında dünya Türklüğünün zafer bayramı olarak kutlanması gerektiğini vurguladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında şunları kaydetti:

“Ne yazık ki Mehmetçik ve Mücahidimizin birlikte elde ettiği bu askeri zaferin anlam ve önemini dahi yeni yetişen kuşaklara anlatamadık. 20 Temmuz zaferimizin bir neticesi olan KKTC’yi hala daha ekonomik, sosyal ve siyasi zaferle taçlandıramadık. Kurduğumuz bu aziz devleti yaşatıp kökleştirecek tedbirler alamadık.

Yıllardan beri süregelen ve sonuç vermeyen bir federasyon hayaline bu devleti kurban edebilmek için müzakereler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Federasyon görüşmeleri devam ettikçe hiçbir devletin bizi tanımayacağı gerçeğini anlayamadık. “BM Kararları varken bizi tanımayacaklar. Bunun için federasyon görüşmeliyiz. Başka çaremiz yok” anlayışı ile halkımızı öğretilmiş bir çaresizliğe mahkum ettik.

Önümüzdeki sürecin bu anlayışın noktalanacağı bir süreç olmasını ve devletin başına bu devlete inanan insanların gelmesini umut ediyoruz.

Barış Harekatı’mızın 46. yıl dönümünü kutlarken şehitlerimizi rahmet gazilerimizi minnet ile anıyor, Anavatanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs Türkü için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğüne kavuşturan Mutlu Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümünü, Türkiye’nin desteği ve güvencesi altında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında huzur ve güven içerisinde kutladıklarını belirtti.

Özçınar yayınladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının 1963-74 yılları arasındaki zorlu dönemde çetin mücadele verdiğini, 20 Temmuz 1974’te Türkiye’nin Garanti ve İttifak antlaşmalarından doğan haklarıyla yaptığı müdahale sonucunda özgür ve güven içinde yaşayabileceği bir coğrafyaya kavuştuğunu kaydetti.

Özçınar mesajında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarken, “Barış Harekâtı sırasında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diler, gazilerimizi saygı ile anarım” ifadelerine yer verdi.

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’na kadar geçen 11 yıllık sürenin, Kıbrıs adası üzerinde “kara leke” olduğunu belirtti.

Barış Harekâtı sayesinde bugün Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs adası üzerinde Türk-Müslüman kimliğinin varlığını sürdürüp koruduğunu ifade eden Kelle, Çiftçiler Birliği’nin de Kıbrıs Türk halkının örgütlü mücadelesinin “gizli kahramanı” olduğunu kaydetti.

Kelle, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın sadece Kıbrıs adasına değil, Yunanistan’a da barış getirdiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde var olabilmesi için kader değil, şans olduğunu vurguladı ve bu uğurda şehit olanları andı, gazilere ve şehit ailelerine uzun ömürler diledi.

DP GENÇLİK ÖRGÜTÜ

Demokrat Parti Merkez Gençlik Örgütü de mesajında, yokluk ve imkânsızlıklar içinde bile umutsuzluğa kapılmayan Kıbrıs Türk halkının, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü varoluş mücadelesini Türkiye'nin desteği ile birlikte zaferle neticelendirdiğini kaydetti.

Mesajda şunlar da ifade edildi:

“Kıbrıs Türk halkını 11 yıllık Rum zulmü ve vahşetinden kurtarıp, haklı, meşru ve bağımsız devlet aşamasına kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın bu kutlu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, bu uğurda kanının son damlasına kadar mücadele eden herkesi minnetle anıyoruz.”

TMT DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayarak, 21 Aralık 1963’te anayasal hakları silah zoru ile gasp edilen ve katliama uğrayan Kıbrıs Türk halkının en zor şartlarda, ambargo ve izolasyonlar altında Rum’a teslim olmadığını kaydetti.

Bayar, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Makarios’un uzun vadeli Enosis planına karşı olan EOKA-B ve Yunan subaylarının başını çektiği 15 Temmuz 1974 Yunan cunta darbesi ile Enosis’in gerçekleştirilmek istendiğini, darbeden sağ olarak kurtulan Makarios’un ise 19 Temmuz 1974’de BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmasında, darbe ve Yunan işgalini dünyaya duyurup yardım talep ettiğini hatırlattı.

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın şehitler pahasına, şanla ve şerefle başarıldığını kaydeden Bayar, Türklere özgürlük ve Adaya, Rum’a ve Yunanistan’a da barış sağlandığının altını çizdi.

“EN İYİ ÇÖZÜM ŞEKLİ BUDUR”

Bayar mesajında, “Rum ve Yunan tarafının amacı Enosis idi. Enosis önlendi. Nüfus Antlaşması ile ve Doruk Antlaşmalarıyla Türkler Kuzey’de Rumlar Güney’de iki bölgelilik tesis edildi. 46 yıldır da iki ayrı idare ve dvlet barış içinde yan yana yaşantısını sürdürmektedir. En iyi çözüm şekli de budur. Artık bu gerçeğin de tüm dünya tarafından da görülmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bayar, “Bize bugünleri sağlayan ve gösteren aziz şehitlerimizi rahmetle anar, kahraman gazilerimizi saygı ve sevgiyle kucaklarız.” diyerek mesajını tamamladı.

ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtının 46. yılını yaşamanın gurur ve heyecanı içerisinde olunduğunu bildirdi.

Benan, 20 Temmuz mesajında, Türkiye ile birlikte yılmadan verilen onurlu mücadelelerin Kıbrıs Türk halkını özgür, bağımsız, kendi devleti ve bayrağı altında bir yaşama kavuşturduğunu kaydetti.

Benan mesajında şunlara yer verdi:

“20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde başta Anavatan Türkiye olmak üzere Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde emek verenlere ve bu vatan için mücadele eden herkese de minnettarız.

Yurdumuzda insanca yaşayabilmemiz ve bu topraklarda tutunabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor gazilerimizi saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı içtenlikle kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım.”

KIBTES

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Kıbrıs Türk halkı için 20 Temmuz 1974 tarihinin vatan sevgisinin en yüce değerlerden biri olduğunun tüm dünyaya gösterildiği gün olduğunu ifade etti.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen varlığının temelinin atıldığı ve biz Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin ve özgürlüğünün, teminat altına alındığı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, yılmadan verilen onurlu mücadelenin adıdır. 20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, kendi devletimiz ve bayrağımız altında bir yaşama kavuştuğumuz gündür. ”dedi.

Turgut, Kıbrıslı Türklere düşen en önemli vazifenin, 20 Temmuz ruhuyla şahlanan muazzam vatan bilincinin idrakinde olmak olduğunu belirtti

Turgut, tarih boyu vatanı için kan döken tüm şehitlere rahmet dileyerek, varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hürmetle andı, Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne ve gazilere şükranlarını sundu

BAY-SEN

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) de 20 Temmuz mesajı yayımlayarak, halkın bayramını kutladı.

Bay Sen Basın Sözcüsü Mehmet Aktan tarafından yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

“20 Temmuz kundaktaki bebekten, yaşlı insanımıza kadar, çeşitli işkence ve soykırım vahşetine tüm dünya ses çıkarmazken, Türk’ün dur deyişidir.

Mehmetçik’in Barış Harekâtı ile bayram yerine çevirdiği er meydanıdır. Mücahidin dik ve asil duruşudur. Bugüne kadar siyasiler, siyasi beceriksizlikleri ile BRTK kurumu gibi kurum ve kuruluşlarımızı yok etmenin eşiğine getirseler bile, yarın, geçmişimizi hatırlayıp devlet düzeni içerisinde çocuklarımız için yine zafer kazanmak bize düşer”

DIŞ BASIN BİRLİĞİ

Dış Basın Birliği’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Bütün kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türk halkının öz varlığından doğan KKTC’nin her geçen gün gelişmekte ve kurumsal yapısını sağlamlaştırmakta olduğu vurgulandı.

“Mesajda, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın sağladığı hürriyet ve güven ortamında Barış ve Özgürlük Bayramının coşkusunu yaşıyoruz.” Ülkemizi ve dünyayı etkileyen pandemi süreci ve Covid 19 nedeniyle Anavatanımız Türkiye ile birlikte dünyanın her köşesinde insanların hayatlarını kaybetmesi sevincimizi buruk yaşamamıza neden olsa da, bizler 20 Temmuz’un önemini ve Kıbrıs Türklerinin geleceğini nasıl şekillendirdiğinin idraki içerisindeyiz.” denildi.

Mesajda, bugün gelinen noktanın istenilen, arzulanan konum olmasa da 1974 sonrası Kıbrıs Türklerinin ada içerisinde kurduğu devlet ile birlikte yarınlara kök salmasının , gelecek için umutlandırdığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası toplumdan beklentimiz Kıbrıs Türk halkının her türlü gelişimini engelleyen izolasyonlarının kaldırılması ve olacak çözüm müzakereleri ile birlikte ada üzerinde doğal gaz başta olmak üzere yaşanan tüm süreçlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin atacağı bütün adımlarda Kıbrıs Türk tarafını siyasi eşit ortağı olarak görmesinin sağlanmasıdır.

KKTC’nin refah düzeyini artırmak, ekonomisini güçlendirmek ve halkımızın barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi yönünde Anavatanımız Türkiye’nin katkıları ile bu yola kararlılıkla devam edeceğimize olan inancımız tamdır.

Tüm üyelerimizin ve halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor, Harekat’ın düzenlenmesinde katkısı olan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizin aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bayramımız kutlu olsun.”

MEMUR SEN

Kıbrıs Türk Halkını soykırımdan kurtarıp, Barış ve Özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 46. Yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Yunan Albaylar Cuntası ve tedhişçi Grivas’ın işbirliği ile, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta bir darbe düzenlenmişti. Akabinde Rum’ların kendi içlerinde iç savaş başlamış, Makarios Adadan kaçmış, terörist Samson sözde Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı yapılarak, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak edildiği ilan edilmişti.

Rum’ların kendi aralarındaki iç savaş sonrası, sıranın Kıbrıs Türk Halkının soykırımına geleceği kesindi.

1960 Kıbrıs Garanti ve İttifak anlaşmalarından doğan hukuki hakkını kullanan garantör Türkiye, diplomatik girişimlerinden bir sonuç alamadı. 20 Temmuz 1974’te havadan ve denizden I. Kıbrıs Barış Harekatını başlattı.

Bu harekat ve 14-16 Ağustos 1974 2. Harekatla, Kıbrıs Türk Halkının güvenliği sağlanmış, KKTC Devletinin bugünkü sınırları çizilmiştir.

Bugün rahmetle andığımız Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan Hükümetinin kararıyla icra edilen Kıbrıs Barış Harekatıyla, Rum’lar arasında ki iç savaş sona erdi. Kıbrıs’a Barış, Yunanistan’da ise, Cunta yıkılarak Demokrasi getirilmiştir.

Kıbrıs Türk Halkı olarak bugünü Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutluyoruz. Tüm Halkımızın Bayramı kutlu olsun. Bizlere bu günleri sağlamak için, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Anavatanımız Türkiye ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza olan, sarsılmaz güvenimizi yeniden vurguluyoruz.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020, 16:07