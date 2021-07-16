Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, 19 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. gününe denk gelen Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek tören ve etkinliklere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de katılacak.

Kutlamalar geçen yıldan bu yana, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüsle (COVİD-19) ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

ŞAFAK NÖBETİ

20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde yapılan Şafak nöbeti bu yıl da tutulacak. Yavuz Çıkarma Plajı’nda 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece gerçekleştirilecek Şafak Nöbeti’nde çıkarma gemisinden meşalelerle sahile yürünecek, tüm gece aralıklarla dualar okunacak.

Sualtı komandolarının temsili çıkışı, lazer ve ışık gösterisiyle devam edecek program sabah ezanının okunması ile sona erecek.

Bu yıl Türk Yıldızlarının gösterisi ise pandemi koşulları nedeniyle tören geçişi sırasında gerçekleştirilecek.

TÖRENLER

İlk tören, 19 Temmuz Pazartesi günü saat Boğaz Şehitliği’nde saat 09.30’da başlayacak.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anıt özel defterini imzalamasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı önündeki tören ise saat 10.00’da yer alacak.

Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve anıt özel defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanacak.

Rauf Raif Denktaş’ın Anıt mezarındaki tören ise, 10.30’da başlayacak.

Törende, anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından anıt özel defteri imzalanacak.

20 TEMMUZ’DA LEFKOŞA’DAKİ İLK TÖREN ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE

20 Temmuz Salı günü Lefkoşa’daki ilk tören saat 07.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla tamamlanacak.

LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Saat 08.50’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erecek.

DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI’NDAKİ GEÇİT TÖRENİ

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni ise saat 09.00’da başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından resmi geçit ile tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Gazimağusa’da da törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenleniyor.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da yapılacak. Anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 0930’da askeri birlikler ve halkın bayramının kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalarla devam edece ve tören geçişiyle sona erecek.

GİRNE… ÇIKARMA PLAJI’NDA DENİZE ÇELENKLER BIRAKILACAK

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenleniyor.

İlk tören saat 08.30’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Törende, denize çelenkler bırakılacak. Adaya bayrakların çıkarılması ardından meşaleler yakılacak, ve 21 pare top atışı yapılacak.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 10.30’da başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra askeri birlikler, öğrenciler ve halkın bayramı kutlanacak. Tören, konuşmalar, şiirler ve resmigeçit ile son bulacak.

İSKELE

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak. Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören birlikleri ile halkın bayramı kutlanacak. Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi, tören geçişi ile tamamlanacak.

LEFKE

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Her iki törende de çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlikteki törende özel defter imzalanacak ve din görevlisi şehitler için dua okuyacak.

Atatürk Anıtı önündeki törende ise tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir okunacak. Buradaki tören, geçit töreni ile tamamlanacak.

MEHMETÇİK



Mehmetçik Belediye Parkı’ndaki tören ise saat 09.00’da başlayacak.Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ardından şiir okunmasıyla tamamlanacak.ETKİNLİKLERGüvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Etkinlikleri çerçevesinde yarın saat 08.00’de Komando Bayrak Yürüyüşü gerçekleştirilecek.Pınarbaşı’ndan başlayacak yürüyüş, Atak Tepe’de sona erecek.Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Etkinlikleri ise şöyle:KKTC Basketbol Milli Takımı ile Kırgızistan Basketbol Milli Takımı Müsabakası 19 Temmuz Pazartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 19.00’da gerçekleştirilecek.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ise 17 – 18 Temmuz Lefkoşa Atatürk Stadyumu (Ek Sahası) saat 17.00-21.00’de yapılacak.Mini Futbol, Mini Golf, Mini Basketbol ise 17 - 18 Temmuz Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda (Ek Sahası) 17.00-23.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.Kıbrıslı Genç Tasarımcıların El Sanatları Çarşısı, Okçuluk Deneyimleme Alanları, Hüsn-ü Hat Sanatı Atölyesi, Ok ve Yay Atölyesi, Deri Atölyesi, Çocuk Oyun Alanları ise 17-18 Temmuz’da Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda (Ek Sahası) 20.00-23.00 saatleri arasında yer alacak.Sahne Performansları, 18 Temmuz’da Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda (Ek Sahası) saat 21.00-23.00’te gerçekleştirilecek.Kıbrıs Özel Programı ise 17-18 Temmuz tarihlerinde 19.00-20.00 saatlerinde canlı yayın şeklinde gerçekleştirilecek.Girne ve Mağusa’da Mehter Eşliğinde Zafer Alayı yapılacak. Zafer Alayı 17 Temmuz’da Girne Meydanı’nda, 18 Temmuz’da ise Gazimağusa Meydanı’nda yer alacak.Atıcılık Federasyonu Etkinlikleri ise şöyle:Havalı Tüfekler 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası 24-25 Temmuz’da Lefkoşa Atatürk Atıcılık Kompleksi’nde 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.Avcılık Federasyonu Etkinlikleri şöyle;20 Temmuz Barış ve Özgürlük Zıpkın ve Olta ile Balık Avı 18 Temmuz’da Yeni Erenköy-İskele’de saat 05.00 Olta, 07.00 Zıpkınla gerçekleştirilecek.Atletizm Federasyonu Etkinlikleri ise şöyle:20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu 18 Temmuz’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı- Alsancak’tan 07.30’da başlayarak, Girne Kordon Atatürk Büstü Önü’nde sona erecek.Su Sporları Federasyonu Etkinlikleri ise şöyle:Maraş Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonu 18 Temmuz’da Kapalı Maraş Sahili’nde saat 10.00’da başlayacak. Ödül Töreni ise 11.00’de yapılacak.İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü Etkinlikleri:Açık Su Yüzme Maratonu 19-20 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 19 Temmuz saat 06.00’da Anamur Limanı’ndan başlayacak maraton öğle saatlerinde Yavuz Çıkarma Plajı’nda sona erecek.Skeet Lefke Kupası ise 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Lefke Poligonu’nda 09.00-17.00 saatlerinde yer alacak.Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu Etkinlikleri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yarışı 6-10 Yaş Optimist 24 Temmuz’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda 11.00-18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yarışı 10-15 Yaş Lazer ise 25 Temmuz’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda 11.00-18.00 saatlerinde yer alacak.Tekvando Federasyonu Etkinlikleri ise şöyle:20 Temmuz Barış Harekatı Kırış Müsabakaları bugün saat 16.00’da Girne Avrasya Tekvando Merkezi’nde yapılacak.Golf Federasyonu Etkinlikleri:20 Temmuz Barış ve Özgürlük Golf Turnuvası yarın 08.00-13.00 saatlerinde Korineum Golf Sahası – Esentepe’de yer alacak.Akdeniz Spor Birliği Kulübü Etkinlikleri:Barış ve Özgürlük Kupası ( Kulüpler Arası Okçuluk Turnuvası) yarın Girne Kale İçerisi’nde saat 10.00’da başlayacak.ŞEHİTLER DE ANILACAK…ALAMİNYO ŞEHİTLERİ ANILACAKAlaminyo Şehitleri 21 Temmuz Çarşamba günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.Tören, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlanacak.TOPÇUKÖY ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA TÖRENİ 22 TEMMUZ’DAMutlu Barış Harekatı’nın 47. Yıldönümü çerçevesinde şehitler de anılacak.Topçuköy Şehitleri 22 Temmuz Perşembe günü Topçuköy Şehitliği’nde saat 18.30’da düzenlenecek törenle anılacak.Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam edecek. Dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle tören sona erecek.TAŞPINAR ŞEHİTLERİ 25 TEMMUZ’DA ANILACAKTaşpınar Şehitleri ise 25 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlik özel defterinin imzalanmasıyla devam edecek. Şiirlerin okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ardından, şehitler için dua okunmasının ardından tören sona erecek.