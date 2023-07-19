20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı..Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi.

Anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan tören, Anıt Özel Defteri’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanmasıyla son buldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 39'uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, diğer bazı askeri erkan, bakanlar, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

- Tatar: “Bizlere göstermiş olduğunuz istikamette azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Tatar, Özel Defter’e şunları aktardı:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş,

Büyük mücadeleniz, direniş azminiz ve fedakarlıklarınız sonucunda 20 Temmuz 1974 sabahına ulaştığımız tarihi günün 49’uncu yıl dönümünde yeniden huzurunuzdayız. Destansı bir direniş sonrasında Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne, bağımsızlığına, kendi devletine ve vatanına kavuşurken, mücadeleniz ve ilkeleriniz bizlere rehber olmaya devam ediyor. 'Devletten, özgürlükten, egemenlikten ve Anavatan Türkiye’den vazgeçilemez' diyerek bizlere göstermiş olduğunuz istikamette azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz.

Sizi unutmadık, unutmayacağız. Kıbrıs Türk halkının ve Türk ulusunun yüreğinde sonsuza dek yaşayacaksınız. Mutlu Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünde huzurunuzda bir kez daha saygı ve minnetle eğilirken, sizi rahmet, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”