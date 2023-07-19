20 Temmuz dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Bugün saat 17.30’da gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 39'uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, diğer bazı askeri erkan, bakanlar, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Şehitliğe çelenkler sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Şehitlik Özel Defteri’ni imzalamasının ardından son buldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Özel Defter’e şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz,

Büyük kahramanlığınız, fedakarlığınız ve canınız pahasına gerçekleşen 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünde yeniden huzurunuzdayız.

Şanlı Türk Ordusu’nun kahraman evlatları olarak sizler, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı, namusu ve şerefi uğruna, bu topraklarda şehit düştünüz. Canınız pahasına verdiğiniz mücadeleyle Kıbrıs Türk halkı bugün kendi vatanında, kendi devletinde, kendi bayrakları altında özgür ve egemen olarak yaşıyor. Kıbrıs Türk halkı, siz aziz şehitlerimizi asla unutmayacak ve unutturmayacaktır. Aziz hatıralarınız vatan bildiğimiz bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır.

Huzur içerisinde uyuyunuz. Bizlere emanet ettiğiniz bu vatan ve bu devlet sonsuza dek korunacak, milli mücadelemiz nesilden nesile aktarılacaktır.

Ruhlarınız şad olsun, vatan sizlere minnettardır.”