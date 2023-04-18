20 Temmuz Fen Lisesi’nde Bilim ve Kültür Şenliği yapıldı

20 Temmuz Fen Lisesi’nde bugün Bilim ve Kültür Şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde yer alan etkinliğe Şenliğe Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve denetmenler katılırken 20 Temmuz Fen Lisesi’nin kardeş okulu Namık Kemal Lisesi ve tüm Lefkoşa bölgesi okullarından da temsilciler katıldı.

20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü Ayşe Deveci “Bilim ve Kültür Şenliği’ düzenlemekteki amaçlarının akademik faydaların yanı sıra, öğrencilerin benlik saygılarını gerçekleştirmeye katkı olduğunu ifade ederek bu tür etkinliklerin bilimin birçok harikasını öğrenmeye, keşfetmeye ve geliştirmeye fırsat verdiğini kaydetti.

Deveci, sosyal, kültürel ve sportif açıdan da öğrencilerin gelişimlerine katkı sağladığını belirttiği şenliğin düzenlenmesine katkıda bulunan tüm öğrenci, öğretmen ve okul aile birliği ile katılımcılara teşekkür etti.

Şenlik sırasında öğrenciler, “kimya, fizik ve biyoloji dallarında laboratuvar deneyleri; görünmezlik iksiri, gizli not, Heron çeşmesi, kurşun iyodür deneyi, kan grubu tayini ve sabun deneyi gibi deneyler yaptı.

Tarih alanında “Zaman Tüneli” konulu sergi ve yarışma düzenlenirken, edebiyat alanında dünya klasikleri roman kahramanları öğrencilerce canlandırılıp tanıtıldı. Felsefe alanında dünyaya yön veren filozoflar öğrencilerle buluşturuldu. Yabancı dil zümreleri de ilgili dillerin kültürlerini tanıtarak aktiviteler yaptı.

Okul orkestralarının dinletisi ve resim atölyesinin sergisinin de yer aldığı şenlikte, sportif yarışmalar düzenlendi.

Şenlikte ayrıca, “Şampiyon Melekler” anısına voleybol müsabakası düzenlendi. 20 TFL Müdürü Ayşe Deveci “Şampiyon Melekleri” anan konuşmasının ardından dereceye giren voleybolculara madalyalarını taktı.