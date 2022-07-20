20 Temmuz Güzelyurt'ta da kutlandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Güzelyurt'ta da kutlandı.

Güzelyurt'taki Atatürk Anıtı önünde bu sabah saat 11.00’de düzenlenen törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, bir dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Güzelyurt’taki tören müze önünde, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle devam etti. Tören, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadele süreci anlatan konuşma ve şiirlerin de yer aldığı resmi geçitle sona erdi.