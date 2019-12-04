Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında bugün, 2015 yılı öncesi depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokol, LTB’nin 2015 yılı öncesi, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

AMCAOĞLU

Bugün saat 16.00 sıralarında Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen protokol törende konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, uzun yıllardır ortada duran sıkıntının bugün artık atılan imzalarla ortadan kaldırılması için ilk adımların atıldığını belirtti.

Belediyelerin halka hizmet noktasında önemli görevler üstlendiğine dikkati çeken Maliye Bakanı Amcaoğlu, merkezi yönetimler olarak kendilerinin de en büyük önceliğinin ülke insanının hayat kalitesinin yukarılara çekilmesi olduğunu kaydetti.

Bugün başkent belediyesi ile imzalanan söz konusu protokolün, bir mihenk taşı niteliği taşıdığına dikkati çeken Olgun Amcaoğlu, ilerleyen zamanlarda borcu olan diğer belediyeler ile de benzer protokoller imzalanarak, yerel yönetimlerin sıkıntılarının giderilmesini arzuladıklarını söyledi.

“Hepimizin gailesi insanımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti, verebilmek” diyen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, söz konusu protokolde emeği geçen yetkili bakanlıklara, LTB’ne ve bürokratlara teşekkür ederek, ülke için hayırlı olmasını diledi.

HARMANCI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’da konuşmasında, bugün artık uzun yıllardır gündemde olan yerel yönetimlerin kamu borçlarına ilişkin devrim niteliğindeki iyileştirici tedbirleri imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bu bağlamda, başta Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve ilgili tüm bürokratlara şevk ve gayretlerinden ötürü teşekkür eden LTB Başkanı Harmancı, atılan bu imza ile belediyenin geriye dönük borçlarımızı 2020 Ocak ayı itibarıyla ödemeye başlanacağını, ilk yıl için kamuya dokuz milyonluk bir geri ödeme yapacaklarını, 2021-2022 yıllarında da bunun belli oranlar şeklinde yükseltilerek devam edeceğini, 2022 sonrasında ise belediyenin ödeme gücünü dikkate alarak yeniden değerlendirmeye tabi tutulacağını kaydetti.

Konuşmaların ardında protokol, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı tarafından imzalandı.