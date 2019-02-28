2019'da 3000 ağaç fidanın dikilmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramak amacıyla yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, 2019 yılı ağaçlandırma sezonunda, ülke genelinde 3000 ağaç fidanın dikilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sene olduğu gibi, 2019 yılında da ağaçlandırma çalışmaları, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ülke genelinde faaliyet gösteren belediyeler, STÖ’ler ve eğitim kurumları işbirliğinde yürütülecek.

BU YILKİ PROGRAM...

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, 2019 yılı ağaçlandırma sezonu yarın saat 10.00’da Fazıl Plümer Anaokulu’nda başlıyor.

7 Mart saat 10.00’da Vadili İlkokulu ile devam edecek ağaçlandırma faaliyetleri, 14 Mart saat 09.30’da Yeni Erenköy, 15 Mart saat 10.00’da Bellapais Okulu’nda gerçekleşecek.

2018 YILINDA 4 BİNE YAKIN FİDAN VE ÇİÇEK…

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, STÖ’ler ve eğitim kurumları iş birliğiyle 2018 yılında ülke genelinde birçok noktada ağaçlandırma ve çiçeklendirme faaliyetleri yürütüldü. Cumhurbaşkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Biyologlar Derneği iş birliğiyle Lefkoşa’da gerçekleşen fidan dikimi etkinliğinde 300 adet fidan toprakla buluştu. Mart 2018’de ise, Gönendere Şehit Zeka Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte 250 adet fidan, Nisan 2018’de Lapta Yavuzlar Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte ise 200 adet fidan doğaya kavuştu.

BELEDİYELER BİRLİĞİ’NE 2 BİN FİDAN

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, Mart 2018’de Cumhurbaşkanı'nın eşi Meral Akıncı, ülke genelindeki belediyelerin ağaçlandırma çalışmalarına destek amacıyla, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret ederek iki bin ağaç fidanı katkısı yapmıştı. Temiz Düşün projesi ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde, Nisan ayında Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Şiddetsiz Lefkoşa Ormanı'nda fidan dikimi yapılmıştı. Fidan dikimi, Fazıl Plümer Anaokulu ve Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndan 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmişti. Proje kapsamında Girne Özel Eğitim Merkezi’ne 200, YDÜ’ye ise 500 adet fidan dikimi yapılmıştı.

ÇİÇEKLENDİRME ÇALIŞMALARI…

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında fidan dikimi yanında köy meydanlarında çiçeklendirme çalışmaları da yürütülmüştü. 2018 yılında Akıncılar ve Bağlıköy köy meydanları toplam 200 adet çiçek ile buluşmuştu.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI VE KALICI ETKİ ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı’nın başlattığı ve birinci yılını dolduran Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında ülkenin birçok noktasında temizlik çalışmaları yapılmış ve çevre sorunlarına kalıcı etkisi bulunan projeler ödüllendirilmişti.

KALICI ETKİ YAPAN PROJELER, 2019 YILINDA DA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Somut sonuçlar elde etmiş, veri ve analizlerle sürdürülebilirlik konusunda stratejik yaklaşımlar kullanarak uzun vadeli çözüm veya çözümler öneren, kalıcı etki yapan projelere 2019 yılında da “Kalıcı Etki Ödülü”; henüz kurgulanma veya tasarım aşamasında olan, yapılabilirlik ve kalıcı etki potansiyeli yüksek ve projelendirilmiş fikirlere ise “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” verilecek. Her iki alanda da birinci olan projelere ayrı ayrı 7.000 TL, ikinci olan projeleri 5.000 TL, üçüncülere ise 3.000 TL para ödülü verilecek.

Yarışma ile ilgili tüm bilgiler www.temizdusun.com internet sitesinde yayınlandı. Başvurular 1 Mayıs 2019’a kadar internet sitesinden kabul edilecek.

Sonuçlar, 5 Haziran 2019 Dünya Çevre Günü’nde açıklanacak.