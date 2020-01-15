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2019 Yılı arıcılık kovan başı destekleme ödemesi yapıldı

2019 Yılı arıcılık kovan başı destekleme ödemesi yapıldı
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Tarım Bakanlığı, 262 arıcıya yaklaşık 510 bin TL’lik destek verdi.
Bakanlığın açıklamasına göre,  arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olan arıcılara, KKTC Arıcılık Kooperatifi üzerinden kovan başı destek ödemesi yapıldı.
Bu bağlamda 2019 yılı için 262 arıcıya 509 bin 620 TL’lik ödeme yapıldı. 
Arıcıların Arıcılık Kooperatifi ile iletişime geçip ödemelerini alabileceği kaydedildi.

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