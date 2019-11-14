2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı kapsamında bugün

Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini ele alacak.

Komite dün, 44 Milyon 360 bin 900 TL olan Cumhurbaşkanlığı bütçesini ve 3 milyon 323 bin 400 TL’lik Ombudsman bütçesini

görüşerek, oybirliği ile kabul etti.