2020 yılının başından itibaren araç kayıtta yeni dönem

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldığı programda yol projelerini değerlendirdi, hedeflerini anlattı.

“2020 BAŞINDAN BAŞLAYACAK DİJİTALLEŞME SEYRÜSEFER BORÇLARININ TAKİBİNİ SAĞLAYACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 2020 yılının başından itibaren araç kayıtta başlayacak olan dijitalleşmenin seyrüsefer borçlarının tespitiyle ilgili de kolaylık sağlayacağını anlattı.

Bakan Atakan, şunları kaydetti:

“Dijital anlamda sağlıklı bir arşive sahip değiliz. Seyrüseferi ödenmemiş görünen araçların kaçı gerçekten trafiktedir bunu bilemiyoruz. 2020 başından itibaren araç kayıttaki dijitalleşmeyle birlikte seyrüsefer işlemlerine de başlanacak ve bunu daha rahat ölçebileceğiz. Bizdeki rakamlara göre 18 bin araç seyrüseferini ödemedi veya geciktirdi. Bunları da 2020 başından itibaren devreye girecek olan plaka takip sistemiyle anında tespit edeceğiz. MOBESE sistemi araçlarla ilgili en yakın polis birimine bilgi verecek, polis de gerekli işlemi yapacak.”

“2020 YILI SONUNA KADAR HEDEFİMİZ SIFIR EVRAK”

“Ne kadar çok güncel adım atılırsa vatandaşın gündelik yaşamını kolaylaştırıcı işlemleri artırmak da mümkün olacak” diyen Bakan Atakan şunları da söyledi:

“Araç muayene istasyonları çerçevesinde yapılacak dönüşüm, kamu özel ortaklığı ve yeni ehliyet sistemin parçası olacak. 2020 sonunda seyrüseferinizin bitmesine bir ay kala cebinize bir SMS gelecek, muayenenizin zamanı yaklaştığında bir SMS gelecek, sigortanızın bitmesine yakın yine mesajla uyarılacaksınız. Bizim 2020 sonuna kadar hedefimiz sıfır evrak. Her şeyin online yapılabileceğiniz bir portal çalışması yapılıyor.”