2021-2022 motorlu araçlar muayene tarihleri açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 2021-2022 motorlu araçlar muayene çizelgesi uyarınca araçların plaka numaralarına göre muayene tarihlerini açıkladı.
Motorlu araçların 2021-2022 yılı muayene çizelgesi, değiştirilmiş şekliyle 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 64. maddesi uyarınca, bakanlığa bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Motorlu Araçlar Mukayyitliğince düzenlendi.
Seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesinden https://bub.gov.ct.tr/ online ödenebiliyor.