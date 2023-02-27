2021-2022 üretim yılı don, kuraklık ve verim kaybı tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2021-2022 üretim yılı tahıl ve baklagil yem bitkilerinin don, kuraklık ve verim kaybı tazminatlarının K.T. Kooperatif Merkez Bankasına gönderildiğini ve ödemelerin yapıldığını duyurdu.
Açıklamada, “Bu bağlamda zararlar kapsamına giren 226 köydeki 5712 üreticiye 726.526 dönüm alan için toplam 41.610.227,50 TL tazminat ödemesi yapılmıştır. Üreticilerimiz, İkamet Adresi bazında hazırlanmış tazminat bordrolarına ait ödemelerini Köy Kooperatif Şirketlerinden ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan alabileceklerdir” denildi.