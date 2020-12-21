2021 bütçesi Meclis'e sevk edildi

Başbakan Hamza Ersan Saner, 2021 yılı bütçesinin Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclise sevk edildiğini söyledi.

Bugün ülkede 16 yerel vaka görüldüğünü ancak, Bakanlar Kurulu’nun şu an için bir kapanma kararı bulunmadığını belirten Başbakan Saner, durumun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından değerlendirileceğini kaydetti.

Başbakan Hamza Ersan Saner Başkanlığı’nda saat 17.30 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 3 saat süren toplantısı tamamlandı.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Başbakan Saner, hükümeti kurma çalışmaları süresince en büyük sıkıntının bütçenin Meclise gönderilememesi olduğuna işaret ederek, bugünkü toplantıda 2021 yılı bütçesinin onaylanarak meclise sevk edildiğini kaydetti.

Şoför okullarıyla ilgili, Şoför Okulları ve Eğitmenleri Tüzüğü ile Ehliyet Sınav ve Sürüş Ehliyeti Müfettişleri, Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nün de gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Başbakan Saner, süresi dolan öğrenci ehliyetlerinin kullanılabilmesi amacıyla 28 Şubat 2021’e kadar ücretsiz olarak uzatılmasına, yapılacak işlemden ek bir ücret alınmamasına karar verildiğini söyledi.

DAÜ’NÜN 2020 BÜTÇESİ ONAYLANDI

Başbakan Saner, DAÜ’nün 2020 yılı bütçesinin de bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandığına dikkat çekerek, kurulan koalisyon gereği 2020 yılında bakanlıklara bağlı daireler, Başbakanlığa, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar, bakanlıklara bağlı kadroların da bu akşam üretilen kararla tamamlandığını söyledi.

Vatandaşların bankalar arasında kredi borçlarını yapılandırırken yasa gücü kararname ile daha önce uygulamada olan pul parasının alınmaması konusunda da bir karar üretildiğini belirten Başbakan Hamza Ersan Saner, akaryakıtta dövizden meydana gelen artışın Covid 19 koşulları dikkate alınarak, zam olarak yansıtılmamasına, 4 milyon 780 TL’lik farkın Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına karar verildiğini kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başbakan Ersan Saner, artan Covid 19 vakaları nedeniyle bugün itibarı ile bir kapanma kararının söz konusu olmadığını belirterek, “Şu an itibarıyla kapanma ile ilgili bir kararımız bulunmuyor. Ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yetkisindedir bu kararlar. Bakanlar Kurulu’nun uhdesinde değildir. Ancak Sağlık Bakanlığımız Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile birlikte olaya çok hassas yaklaşmaktadır. Bizler de oradan gelen bilgiler ışığında gerekli düzenlemeleri yapacağız”