2021 yılında 219 kişiye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 2021 yılı uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele verilerini açıkladı. Verilere göre, uyuşturucu yakalama miktarında yüzde 56 oranında artış oldu.

245 uyuşturucu operasyonunun yapıldığı geçen yılda, 363 sanık tutuklandı.

Operasyonlarda, 18 kilo 75 gram esrar, 10 kilo 907 gram skunk, 5 klilo 19 gram methamfetamin, 4 kilo 154 gram bonzai, 1 kilo 458 gram eroin, 869 gram kokain, 637 gram mdma, 1118 adet extacy, 7 kilo 412 gram kenevir bitkisi ele geçirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE… 134 BİN 356 TL PARA CEZASI KESİLEREK, DEVLET HAZİNESİNE KAZANDIRILDI

Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında toplam 219 kişiye kaçakçılık suçundan işlem yapılırken, 134 bin 356 TL para cezası kesilerek, devlet hazinesine kazandırıldı.

Operasyonlarda, 472 bin 233 TL değerinde muhtelif kaçak mal ve 7 ton kaçak et ele geçirildi.

104 YASADIŞI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Ayrıca 104 yasadışı göçmen kaçakçılığı tespit edildi.