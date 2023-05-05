Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, “2023 Avrupa Günü - Çeşitlilik içinde Birlik!” etkinliği yarın yapılıyor.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, yarın 15.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa Kumsal Parkı’nda yer alacak.

Hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik birçok aktivitenin yer alacağı Avrupa Günü etkinliğinde AB üye ülke stantları ile AB destekli proje stantları aracılığıyla AB ve Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik AB Yardım Programları hakkında bilgi verilecek.

Etkinliğin açılışında Avrupa Komisyonu Yapısal Reforma Destek Genel Müdürlüğü, Kaynaklar Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yapacak.