21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.

Anma etkinlikleri, 21 Aralık Pazartesi 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Kr. Plt. Yzb. İlkay Yiğen’in Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, ikinci tören saat 09.30’da Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek. Protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasının ardından, Saygı Duruşu, Saygı Atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Anıt Özel Defteri’nin imzalanması sonrasında tören Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın konuşmasıyla sona erecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Kr. Plt. Yzb. İlkay Yiğen’in konuşması saat 18.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda yer alacak.

21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle pazartesi günü tüm camilerde 11.49’da Mevlid-i Şerif okunacak.

“Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan edilen Corona Virüsü (COVİD-19) tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması zorunlu olacak.

GİRNE

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilçelerde de anma törenleri düzenlenecek. Girne’de 21 Aralık Pazartesi saat 10.00’da Girne Deniz Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Törende çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam edecek törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir subay da konuşma yapacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören pazartesi günü 10.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak.

Şehitler anıtına çelenk sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak tören İstiklal Marşı’yla devam edecek. Şiirlerin okunması ve konuşmaların yapılmasının ardından şehitler için dua okunacak ve şehitlik ziyaret edilecek.

LEFKE

Lefke’deki tören Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde saat 10.00’da başlayacak.

Çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak.

Tören, şehitleri için dua okunmasıyla sona erecek.

Atatürk Yol Koşuları kortej yürüyüşü olarak 25 Aralık Cuma Lefke Kaymakamlığı Binası önünde saat 9.30’da başlayacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 11.30’da başlayacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek.

Konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erecek.

İSKELE

İskele’de 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Larnaka Şehitler Anıtı’ndaki anma töreni saat 10.00’da başlayacak.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Törende şehitler için dua okunacak.

TÜRKELİ

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri de 22 Aralık Salı günü 09.30’da çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği adına Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Açman’ın yapacağı konuşma yapacak.

LARNAKA ŞEHİTLERİ

Larnaka şehitleri ise 23 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı’nda yapılacak törenle anılacak.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak tören, konuşma ve şiirlerin ardından şehitler için dua okunmasıyla sona erecek.

KUMSAL VE KAYMAKLI

Kumsal Şehitleri için 24 Aralık Perşembe saat 10.00’da, Kaymaklı şehitleri için ise 25 Aralık Cuma saat 09:00’da tören düzenlenecek. Cuma saat 10.00’da da Şehit Hüseyin Ruso Anıtı önünde anılacak.