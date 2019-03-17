21 ile 27 arasında değişen 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Polis, yaşları 21 ile 27 arasında değişen 3 kişinin uyuşturucu nedeniyle tutuklandığını, 1 kişinin de arandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamüzeri Yenierenköy’de evinde arama yapılan ve yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Ü.M.(E-25) tutuklandı.

Öte yandan İskele’de geçtiğimiz gün aracında uyuşturucu madde bulunduğu için tutuklanan S.A. (E-24) serbest bırakıldı. Polis yürüttüğü ileri soruşturmada S.A.’nın aracına uyuşturucu maddeyi K.E.’nin (K-27) koyduğunu tespit etti.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen E.K.(K-21) tutuklandı. İ.D. (E-32) ise aranıyor.

S.A.’nın aracında yaklaşık 3.5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bulunmuştu.