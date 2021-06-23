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21 kişi hakkında yasal işlem
Kıbrıs
23 Haziran 2021 Çarşamba 14:51
Kıbrıs Genç Tv
Polis tarafından dün gece yapılan denetimlerde 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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