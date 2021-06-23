21 kişi hakkında yasal işlem

21 kişi hakkında yasal işlem
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Polis tarafından dün gece yapılan denetimlerde 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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