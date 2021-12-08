21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Girne-Lefkoşa ana yolunda sabahın ilk saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında, 21 yaşındaki Yasemin Yılmaz hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Girne-Lefkoşa ana yolunun 15-16’ncı kilometreleri arasında meydana geldi.
Çift şeritli yolda, sol şeritte Lefkoşa istikametine doğru seyreden Dilim, HM 659 plakalı aracıyla, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğusundan dışarıya çıkıp su kanalı kenarında bulunan taş duvara çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle tekrar yola girip yolun doğu kısmından tekrar çıkıp taş duvara çarptıktan sonra duvara sürünerek durabildi.
Kaza sonucu HM 659 plakalı araçta yolcu olarak Yasemin Yılmaz (K-21) aldığı yaralara dayanamayarak kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Araç sürücüsü Adnan Dilim tutuklandı.