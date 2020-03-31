21.00- 06.00 arası tam sokağa çıkma yasağı Bakanlar Kurulu bugünden başlamak üzere akşam 21’den sabah 6’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bakanlar Kurulu birçok konuda kararlar aldı.

Kararları Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay dün açıkladı.Alınan bu karardan sonra sosyal medya hesabı üzerinden bu karara tepkiler geldi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner'de sosyal medya hesabından alınan bu karara Bakanlar kurulunu ciddiyete davet etti. "Üzgünüm ama saat 21.00 - 06.00 arası tam sokağa çıkma yasağı, "uykuda sigara içilmez" gibi birşey oldu... "dedi.

İşte o açıklama;

Üzgünüm ama saat 21.00 - 06.00 arası tam sokağa çıkma yasağı, "uykuda sigara içilmez" gibi birşey oldu...

Bakanlar Kurulu toplantılarında biraz ciddiyet lütfen. Salgın yayılıyor !!!

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 09:03