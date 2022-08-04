“21’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri” sahiplerini buldu...

Basın Emekçileri Sendikası’nın (Basın-Sen) basın ve ifade özgürlüğü adına düzenlediği “21’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri” Merkez Lefkoşa’da yer alan ödül töreniyle sahiplerine takdim edildi. Gecede, TAK çalışanları Hurşide Baybora ve Doğuş Özokutan da ödül aldı.

Ödül törenine, bazı milletvekilleri, siyasi parti, sendika temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

-Adalı

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı konuşmasında, ödül törenine katılan herkese teşekkür ederek, Kutlu Adalı’nın, “Ah vah seslerinin güncel olaylara faydası olmaz, ah vah çekeceğimize kimliğimize sahip çıkmalıyız” sözlerine dikkat çekti.

-Kişmir

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de, “hoş geldiniz” diyerek, ödül törenine katkı koyanlara teşekkür etti.

Geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninin, Basın-Sen tarafından üstlenilmesinin bugünlerde daha da çok önem kazandığını ifade eden Kişmir, bir akademisyene gerekçesi olmadan dava okunduğunu anlattı.

“Bazı yasa değişikliklerinin hükümet tarafından dayatılmaya çalışıldığını” iddia eden Kişmir, “Özgür gazetecilik yapabilmek gerçekten çok zor bir koşula sokuluyor ülkemizde…” diye konuştu.

Meslektaşlarının büyük bölümünün özgür habercilik yapmak için ellerinden geleni yaptığını dile getiren Ali Kişmir, çalışanların büyük çoğunluğunun asgari ücretle geçinmeye çalıştığına ve bunun zorluğuna işaret etti. Kişmir, “Bu zorluklar içerisinde bunu başarabilmeleri bana göre alkışı hak ediyor” dedi.

Basın-Sen olarak özel sektörde sendikalaşma için paydaş örgütlerle mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Ali Kişmir, sektörde imzaladıkları Toplu İş Sözleşmeleri olduğunu söyledi. Kişmir, bunun genele ve tüm özel sektöre yayılması için mücadelelerini devam ettireceklerini kaydetti. Basın-Sen Başkanı Kişmir son olarak, ödül alan herkesi kutladı.

-Baybora

Sendikal Platform adına söz alan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora da, Kutlu Adalı’nın 26 yıl önce katledildiğini belirterek, Adalı’nın, Kıbrıs’ta barış, demokrasi ve iki toplumun bir arada yaşaması için insanca bir yaşam sürdürmesi için yıllarca köşe yazarlığı yaptığını kaydetti.

Kutlu Adalı’nın hiç geri adım atmadığının altını çizen Baybora, “Bizler onun anısını, onun mücadelesini her zaman yaşatacağız. Kıbrıslı Türkler bu coğrafyada vardır, var olacaktır, mücadele etmeye devam edecektir. Bu coğrafya bizimdir” diye konuştu.

Yılmadan, bıkmadan, korkmadan, cesurca mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Baybora, “Bundan başka hiçbir şansımız yoktur” dedi.

İçinden geçilen koşulların çok ağır olduğunu kaydeden Baybora, “Kıbrıs Türk toplumu, tarihinde siyaseten ve ekonomik olarak bu kadar ağır koşullar altında kalmamıştır” diyerek, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve yaşayabilir bir düzen kurmak gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kutlu Adalı hakkında röportajların yer aldığı video gösterimi yapıldı. Daha sonra ödüller takdim edildi. Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

21’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ne layık görülen isimler şöyle:

“Onur Ödülü: hukukçu Tacan Reynar

Basın-Sen Özel Ödülü: Doğuş Özokutan -Vasfi Çiftçioğlu

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Argasdi

Genç Basın Çalışanları Ödülü: Sonay Orbay (BRTK), Nazire Büyükoğlu ( Mesarya Ajans), Cemre Atabey (Kanal Sim), Kadir Sidal (Özgür Gazete)

En İyi Haber Ödülü: Ayşemden Akın - Mülteciye De Torpil (Bugün Kıbrıs)

Yılın Podcastı: Gamze Fuat

Yılın Tv Yayıncısı: Mustafa Alkan (Kıbrıs Genç Tv)

Basın Emekçisi Ödülü: Murat Obenler (Yenidüzen gazetesi), Gülten Özyakup Sezgin (Haber Kıbrıs), Nupelda Karabuğday (Star Kıbrıs-Ada Tv), Arife Tekeli (Kıbrıs Postası), Harun Çebişli (Vatan gazetesi)

Mesleğe Emek Verenler: Eralp Adanır (BRTK), Hurşide Baybora (TAK), Utku Karsu (Kıbrıs gazetesi), Mehmet Moreket (Havadis gazetesi), Serhan Gazioğlu (Yeniçağ gazetesi)

Spor Basın Ödülü: Çağın Özılgaz (Kıbrıs gazetesi)

Spor Basınına Hizmet Ödülü: Songuç Kürşad (Haber Kıbrıs)”