Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü ve İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Başarı bütün izcilerin, izci liderinin, izciliğe gönül verenlerin İzci Düşünce Gününü kutlayarak, bundan sonra yapılacak olan tüm çalışmalarda başarılar diledi.

Hakkı Başarı “22 Şubat İzci Düşünce Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Başarı mesajda, kendileri için anlamı büyük olan 22 Şubat İzci Düşünce Gününü Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak İlçelerde ve okullarda coşku ile kutlamalarına rağmen bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle kutlama yapılamadığını belirtti.

Başarı mesajına şöyle devam etti;



“1926 Yılından itibaren, dünya izcilerinin birbirlerine arkadaşlık, sevgi ve yardım düşünceleri ile bağlılıklarını simgelemek üzere izciliğin kurucusu Baden Powell ve Eşi Olave Powell’ın ortak doğum günü olan 22 Şubat, “İzci Düşünce Günü” olarak kutlanmaktadır.İzciler sağlam kişilik ve karakter sahibi, milli ve insani duygu ve düşünceleri yüksek, araştırıcı, yapıcı, topluma bağlı ve saygılı kendi hayatının ve toplumun kalkınması için gerekli bilgileri kazanmış, benimsemiş ve bu bilgileri herkesle paylaşmayı görev bilmiş kişilerdir.Ülkemiz ve dünya izcileri aldıkları bilgiler doğrultusunda sevgi, dostluk, kardeşlik, güven, yardımlaşma ve çağdaş düşünce duyguları ile 22 Şubat İzci Düşünce Gününde yıl boyunca düşündükleri ve gerçekleştirdikleri çalışmaları, bir kez daha izci kardeşleri ve toplumları ile paylaşmak için gündeme getirirler.. “