KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır, 22 Şubat İzci Düşünce Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahadır mesajında, izciliğin, her durumda mücadeleyi, iyiliği, kendine yetmeyi, insanı, hayvanı, doğayı sevmeyi, kendinden başkalarını da düşünmeyi öğrettiğini, tüm dünyanın Covid-19 virüsü ile mücadele ettiği bir dönemde, bu değerlerin daha da önem kazandığını vurguladı.



Zor günleri geride bırakabilmek adına, üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapacaklarını kaydeden Bahadır, herkese yardım eli uzatacaklarını, sorumluluk bilinci ile hareket ederken, maske – mesafe - hijyen kurallarına uyarak, hem kendilerini hem de başkalarını koruyacaklarını belirtti.Bahadır, “Gelecek Düşünce Gününe kadar; Covid-19’un son bulduğu, insanın ve toplumsal değerlerin kıymet gördüğü, insanların birbirlerine saygı, sevgi ve vefayla bağlı olduğu, yerkürenin ve üzerinde yaşayan tüm canlıların sevgi ve saygıyla uyum içinde yaşayabileceği bir dünya diliyorum hepimize.” ifadelerini kullandı.