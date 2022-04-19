23 Nisan coşkusu... Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'te tören

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler bugün düzenlenen kortej yürüyüşüyla başladı.

Lefkoşa bölgesinde yer alan 16 ilkokuldan öğrencilerin katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi güzergahında düzenlendi. Bandonun da eşlik ettiği yürüyüşe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Kortejin, Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşmasıyla etkinliklerin resmi açılışı gerçekleştirildi.

ATATÜRK ANITI’NDA TÖREN YAPILDI

Kortej yürüyüşü öncesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, anıta çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İLK DURAK CUMHURBAŞKANLIĞI OLDU

Çelenk sunma töreni sonrasında kortej yürüyüşü başladı. İlk durak Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplanan öğrencilerle bir araya geldi. Tatar, öğrencileri selamlayarak, sohbet etti.

TATAR: “BUGÜNÜN DEĞERİNİ BİLELİM”

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, öğrencileri Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, öğrencilerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği çok önemli bir bayram olduğunu vurgulayan Tatar, “Bugünün değerini bilelim” dedi.

102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşu ile 23 Nisan’ın çocukların bayramı olarak ilan edildiğini ifade eden Tatar, o günden bugüne bayramın kutlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın adı üstünde egemenlik, kendi kendini yönetme, bağımsızlık, özgürlük, hürriyet ve ülkede barış, huzur, sağlıklı bir şekilde yaşamın yegane teminatı ve güvencesi olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki kadim bağların önemine dikkat çeken Tatar, değerlerini bilerek, KKTC’ye sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Devletin sunduğu imkanları, eğitimi, kültürü ve gelenekleri öğretmenlerin verdiği derslerle disiplinli bir şekilde öğrenmenin önemine işaret eden Tatar, bu şekilde yetişerek, memlekete sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere ve çocuklara güvenerek, onlara Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı armağan ettiğini ifade eden Tatar, “Gelecek sizindir. Gelecekte bu makamlarda sizler olacaksınız. Gelecekte KKTC’yi sizler yöneteceksiniz” vurgusu yaptı.

“Biz sizlere değer veriyoruz, sizleri seviyoruz. Devletimizin bütün imkanları sizlerindir” diyen Tatar, öğrencilerin iyi yetişerek, memlekete sahip çıkmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

Dünyada farklı yerlerde çatışmalar olduğuna ve Rusya-Ukrayna savaşına değinen Tatar, KKTC’de barış, huzur ve esenlik içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. KKTC’nin nimetleri ve imkanlarının öğrencilerin olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bu güzelliklerin değerini bilelim” diye konuştu.

Öğrencilere sevgilerini ileten Tatar, 23 Nisan günü yine birlikte olacaklarını belirtti. “Sizlere güveniyoruz” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere başarılar diledi.

“Sizlere sahip çıkıyoruz” diyen Tatar, öğrencilerin de KKTC’ye sahip çıkması gerektiğini söyledi. Tatar, “23 Nisan Çocuk Bayramınız bir kez daha kutlu olsun” şeklinde konuştu.

CUMHURİYET MECLİSİ BAHÇESİNDEKİ TÖRENLE RESMİ AÇILIŞ YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinliğin ardından kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meclisi önünde tamamlandı. Cumhuriyet Meclisi bahçesinde düzenlenen törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının resmi açılışı yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Şehit Yalçın İlkokulu’ndan Mert Salık’ın Türk çocuğunun andını okumasının ardından 9 Eylül İlkokulu’ndan Deniz Dağdelen günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

DAĞDELEN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine dikkat çeken Dağdelen, demokrasi ve millet iradesiyle bayrağın sonsuza kadar yaşatılacağını kaydetti. “Bizler aldığımız iradeyi daha çok demokrasi daha güzel bir ülke olarak yarınlara miras bırakacağız” diyen Dağdelen, “Biz bayramlar istiyoruz; dünyada kardeşliğin ve barışın olduğu. Bugün neşe, mutluluğun günü olsun. Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: “TARİHİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE BİLECEĞİZ”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, bugünün, 23 Nisan 1920’den başlayarak, milli iradenin ortaya çıkışı ve bir halkın Kurtuluş Savaşı’nın tamamen demokratik şekle dönüşmesinin 102’nci yıl dönümü olduğunu belirtti.

23 Nisan’ın dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, egemenliği ortadan kaldırmaya çalışanlara dur diyen vizyonunun başında bulunduğunu anlattı.

Atatürk’ün başlattığı mücadelenin, 1920 yılında TBMM’nin kuruluşuna kadar geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, milli mücadelenin, meclis çatısı altında halkın egemenliğinde, halkın egemenliği için alınan kararlarla yürütüldüğünü söyledi.

TC’nin sınırlarının korunması, halkın iradesinin korunması için şehitler verilerek, bedel ödendiğini anlatan Çavuşoğlu, “Tarihimizi en iyi şekilde bileceğiz, tarihimizle gurur duyacağız” dedi.

“Bundan sonra Türk milletinin tarihini yazacak olan sizlersiniz” vurgusu yapan Çavuşoğlu, bu nedenle Atatürk’ün öğretmenlere seslenerek, “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” dediğini kaydetti.

Öğretmenlerin yetiştirdiği yeni nesiller olmasa bir milletin idamesi, bir devletin ve bir fikrin devamının asla olamayacağının altını çizen Çavuşoğlu, her şeyin temelinin alınan eğitim olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin, geleceğin öğretmenleri, bilim adamları olacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Devlete sahip çıkan, milli mücadeleyi gelecek nesillere anlatan ve Türk milletini en yüce değerlerle geleceğe taşıyan nesilleri yetiştirmek için buradayız” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Çavuşoğlu, ulusal egemenliğin, bedeli ödenen mücadeleden sonra elde edildiğini kaydetti. Çocuk bayramının yapılabilmesi için egemenliğin, iradenin korunması gerektiğini belirten Nazım Çavuşoğlu, Atatürkçü fikirlerle, barış ve huzur içerisinde, insana hizmet eden anlayışla geleceğe hep birlikte yürümeye devam edeceklerini söyledi.

TÖRE: “KKTC DEVLETİNDEN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEK”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, Atatürk’ün, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ve “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır” ifadelerine dikkat çekti.

Bu nedenle Kıbrıs Türk çocuklarının da tarihini bilerek, KKTC devletine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Töre, “Elbette yurtta sulh, cihanda sulh… Elbette Kıbrıs’ta barış, dünyada barış ama KKTC devletinden asla taviz verilmeyecek” dedi.

Egemenliğin simgesin olan KKTC Meclisi’nde çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Zorlu Töre, şöyle devam etti:

“Ama unutmayacaksınız egemenliğin simgesi vatana, devlete, millete, bayrağa, anavatan Türkiye’ye ve büyük Türk milletine sahip çıkmaktır. Atatürk’ün yolunda ilerlemektir. Atatürk’ün gösterdiği, işaret ettiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için elimizden geleni yapmaktır.”

Egemenliğe sahip çıkılmasının önemini vurgulayan Zorlu Töre, “KKTC’ye, anavatan Türkiye’ye ve Atatürk ilke ve devrimlerine sonsuza dek sahip çıkacağız” dedi.

“Yurtta barış dünyada barışın” herkesin dileği olduğunu ifade eden Töre, ancak dünyadaki emperyalist, sömürgeci ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin bugün dünyada barışı en çok ihlal eden ülkeler olduğunu söyledi.

“Aldanmak yok” diyen Töre, “Kimseyi aldatmayalım ama biz de vatan, devlet, millet, bayrak, istiklal, egemenlik kavramlarında asla aldanmaya gitmeyelim” şeklinde konuştu. Töre, çocukların geleceğin en büyük güvencesi olacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin etkinliklerine geçildi. Koro, şiirlerin yanı sıra folklor, dans, jimnastik gösterileri yapıldı.