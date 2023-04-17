23 Nisan Haftası açılış korteji Meclis’te düzenlenen törenle tamamlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lefkoşa bölgesi ilkokul öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla Cumhuriyet Meclisi ön bahçesinde tören düzenlendi.

23 Nisan haftası açılış etkinlikleri kapsamında, öğrencilerin bugün Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ve Cumhurbaşkanlığı’nı ziyareti ile başlayan kortej yürüyüşü, Meclis’'te düzenlenen törenle tamamlandı.

Bayraklar ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen Cumhuriyet Meclisi avlusunda düzenlenen törene, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin yanında, bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Arabahmet İlkokulu öğrencisi Muhammed Kılıç Türk Çocuğunun Andı’nı okudu; Şehit Ertuğrul İlkokul öğrencisi Celal Çoşansu ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuşmalarının ardından ise, Levent İlkokulu tarafından dans gösterisi, Dikmen İlkokulu tarafından folklor gösterisi, Cimnastik Federasyonu tarafından ise bir jimnastik gösterisi yapıldı. Törende, Necati Taşkın İlkokulu öğrencileri Mert Ateş ve Melisa Nur Asiltürk ile Çağlayan Cumhuriyeti İlkokulu öğrencisi Melek Cemre Sarıkaya şiir okudu.

Öğrenciler, tören boyunca “Şampiyon Melekler Kalbimizdesin” pankartını taşıdı.

- Çoşansu: “Günümüz büyükleri sonraki kuşaklara daha iyi bir ülke bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Celal Çoşansu, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı tüm dünyaya ile paylaşan ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, bugünün Türkiye ve KKTC’de coşkuyla kutlandığını kaydetti.

Türk milletinin egemenliği için verdiği mücadeleye vurgu yapan Çoşansu, egemenliğin ulusal varlığın başında geldiğini belirterek, “Bizden sonra gelen kardeşlerimize, kendilerine emanet edilen değerleri ve Cumhuriyetimizin büyüklüğünü anlatacağız” dedi.

Bugünün büyüklerinin sonraki kuşaklara daha iyi bir ülke bırakmak durumunda ve sorumluluğunda olduğunu söyleyen Çoşansu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini hatırlattı:

“Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

- Töre: “Egemenlik şarttır, bağımsızlık şarttır. Yaşasın KKTC..Yaşasın Anavatan Türkiye Cumhuriyeti..”

Konuşmasına öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, öğrencilerden ayağa kalkmalarını ve hep birlikte ellerindeki bayrakları sallamaları istedi. Töre, “Cenab-ı Allah bizi bayraksız bırakmasın. Bu ay yıldızlı bayraklarımız ebediyete kadar gönderde dalgalanmaya devam edecektir” dedi.

Şair Arif Nihat Asya’nın “Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım” sözlerini anımsatan Töre, “Ne güzel söylemiş Şair” dedi.

Bugünü çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de bazı sözlerine yer veren Töre, ilk olarak Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır” ifadesine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Tarihimize, atalarımıza, ecdadımıza tabi ki sahip çıkacağız. Egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü egemenliğin simgesi cumhuriyettir. Cumhuriyet çok yaşasın. Atatürk ne dedi? Cumhuriyet, en büyük bayramdır. Cumhuriyet en büyük eserimizdir. Cumhuriyetten taviz vermek, vazgeçmek mümkün değildir.”

Atatürk’ün “Ey Türk gençliği..Birinci vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini korumak ve muhafaza etmektir. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözlerine de işaret eden Töre, “Siz değerli çocuklarımız Atatürk’ün vasiyetinden asla vazgeçmeyeceksiniz” nasihatini verdi.

“Egemenlik şarttır, bağımsızlık şarttır, Yaşasın KKTC.. Yaşasın Anavatan Türkiye Cumhuriyeti” diyerek sözlerine devam eden Töre, bu yıl KKTC’nin 40’ıncı yılının, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ise 103’üncü yılının kutlandığının altını çizerek, sözlerini “Asla ayrılmak yok. Asla taviz vermek yok. Hepiniz çok yaşayın. Sağ olun, var olun” diyerek tamamladı.

- Çavuşoğlu: “Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürkçü bir nesil yetiştirmeye devam edecektir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, bir süreden beridir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bir hafta boyunca kutlanıldığını ve bugün kutlamaların ilk günü olduğunu belirterek, KKTC halkının ilk günden beri Atatürk’ün açtığı yolda, ilke ve inkılaplarına uygun olarak yürüdüğünü söyledi.

Kendisinden önce ant okuyan ve konuşma gerçekleştiren iki öğrenciye işaret eden Çavuşoğlu, “Tam da hedeflediğimiz gibi, tamamen Atatürkçü bir çizgide, geleceğin emin ellerde olacağının görüntüsünü üslupları, konuşma biçimleri ve özgüvenleriyle bize göstermişlerdir” dedi, öğrencilere tekrardan bir alkış istedi.

Çavuşoğlu, öğretmenlerin de Atatürkçü çizgide bir nesil yetiştirme emeğinin takdire şayan olduğunu, milli geleceğin ve dünya standartlarında gelişilmesinin tek temelinin Atatürkçü zihniyetindeki olan öğretmenler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, öğretmenler ve idareciler için de alkış çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Atatürkçü bir nesil yetiştirmeye devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Muhasır medeniyetler seviyesine gelmemizin anahtarı ordadır. Bu anahtarı Kıbrıs Türkü 1930lu yıllardan beri eline almıştır, bırakmaya niyeti yoktur, geleceği şekillendirmeye bu vizyonla devam edecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gösteriler yapıldı ve toplu fotoğraf çekildi.