23 Nisan İlkokulu öğrencilerinden Girne Belediyesi Hayvan Barınağı’na ziyaret

23 Nisan İlkokulu öğrencileri, “4 Nisan Sokak Hayvanları Günü” nedeniyle bugün Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvan sevgisi konusunda farkındalık yaratmak amaçlı ziyarette öğrenciler, barınak personeli eşliğinde köpekleri severek, hayvan dostlarına mama yedirdi.

Daha sonra resim etkinliğine katılan öğrencilere, ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte ayrıca, Girne Belediyesi Müdür Muavini ve Sağlık İşleri Şube Amiri Naile Soyel, çocuklara barınak hakkında bilgi verdi.

Gelecek nesillere hayvan sevgisinin aşılanması için yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyen Girne Belediyesi, “Satın Alma Sahiplen” projesiyle tüm halka barınağa ziyarette bulunmaları çağrısı yaptı.