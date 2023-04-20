23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pazar günü kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'yle birlikte KKTC'de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Bayram nedeniyle Pazartesi, Salı, Çarşamba günü düzenlenen etkinliklerin ardından Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 23 Nisan'da törenler yapılacak.

23 Nisan Pazar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) saat 08.00’de yapacağı açılış konuşması ile 23 Nisan törenleri başlayacak.

Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

-Yonpaş Metin Derinel Lisesi Açılış

Gazimağusa’da yapımı tamamlanan Yonpaş Metin Derinel Lisesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenecek tören ile saat 12.00’de açılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullarda ve ilçelerde gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak.

-Girne’deki törenler

Atatürk Anıtı önünde yapılacak Girne’deki tören saat 08.40’ta başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tören tamamlanacak.

Saat 09.30’da ise 20 Temmuz Stadyumu’nda düzenlenecek törende öğrenciler günün anlam ve önemi belirten konuşmaların ardından dans gösterisi yapacak.

Öte yandan Girne Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, “23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayram Kutlaması” etkinliği düzenliyor.

Etkinlik, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası) önündeki meydanda yer alacak.

23 Nisan Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasındaki etkinlikte, çocuklara yönelik özel aktiviteler ücretsiz olarak yapılacak.

-Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde yapılacak. Saat 08.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende, Canbulat İlkokulu'ndan bir öğrenci günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Ayrıca ant ve şiir okunacak.

Gazimağusa’da yapılacak etkinlikler kapsamında, 19 Nisan’da da öğrenciler bölge mercilerine ziyarette de bulunacak.

-Güzelyurt’taki tören

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende Kurtuluş İlkokulu ve Özgürlük İlkokulu öğrencileri tarafından şiir okunacak ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

-İskele’de Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak

İskele’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00 başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak törende, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

-Lefke’deki tören 09.00’da Atatürk Anıtı'nda

Lefke’deki tören okulların Lefke istiklal İlkokulu'nun bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle 09.00’da başlayacak. Atatürk Anıtı önünde yapılacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile bayraklar göndere çekilecek. Ayrıca şiirler okunacak ve gösteriler yer alacak.

-Mehmetçik

Mehmetçik’te Atatürk Büstü önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak, İstiklal Marşı ile Bayraklar göndere çekilecek.

Etkinlikler 9.30’da Mehmetçik İlkokulundaki törenle devam edecek.

-Akdoğan ve Geçitkale’de de törenler düzenlenecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Akdoğan’da Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir okuması ve bayram kutlamasıyla tören tamamlanacak. Törenin ardından kortej düzenlenecek. Kutlamalar kapsamında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda da tören yapılacak.

Geçitkale’de ise kasaba meydanında saat 09.00’da tören düzenlenecek. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra şiir okunacak ve koro dinletisi de yer alacak.