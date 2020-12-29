23'ü yerel 33 vaka açıklandı

KKTC’de bugün 23’ü yerel 33 koronavirüs teşhisi konuldu. Tedavisi tamamlanan 18 kişi ise taburcu oldu.

Ülkede koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor. Dün 14 olan vaka sayısı bugün 33’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 2 bin 519 testle 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2’sinin ülkeye hava yolu ile geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 23 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli’nin açıkladığı verilere göre, bugünkülerle birlikte toplam test sayısı 325 bin 716’ya, toplam vaka sayısı 1532’ye, iyileşenlerin sayısı 1309’a yükseldi.

Pandemi merkezinde 53, pandemi otellerinde 163 ve yoğun bakım servisinde 1 olmak üzere tedavisi devam eden 217 hasta var.