23 yaşındaki Korhan hayatını kaybetti

Aydınköy - Gaziveren Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Kadir Korhan hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14:50 sıralarında, Aydınköy - Gaziveren Anayolu üzerinde, Aydınköy’de sakin Kadir Korhan (E-23), yönetimindeki JN 201 plakalı araç ile Aydınköy istikametinden Gaziveren istikametine doğru seyrettiği sırada Aydınköy dahilinde, Adapark Restoran önlerinde sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nedim Özbek (E-31) yönetimindeki NA 620 plakalı araç ile çarpıştı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.